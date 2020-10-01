4 مدن سعودية تدخل قائمة أفضل 100 وجهة شعبية حول العالم

الرياض (صدى):
جاءت 4 مدن بالمملكة، في قائمة أكثر 100 تمثل وجهات شعبية، حول العالم وذلك استناداً على تفوقها المستمر في زيادة أعداد الوافدين إليها من مختلف دول العالم.
واستدت التقارير إلى أن المدن التي تم اختيارها ، تعد محركاً للتقدم الاجتماعي والاقتصادي، والمدن التي جاءت بالقائمة هي مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والدمام بحسب الوطن.
وجاءت مكة المكرمة في المركز الـ 20 من القائمة والمدينة المنورة كانت في الـ23والرياض في الـ49 وكانت الدمام في الـ64 وجاءت دبي " الإمارات العربية" في المركز السابع، والقاهرة "مصر" في الـ24، والغردقة "مصر" في المركز الـ82، وأبو ظبي " الإمارات العربية المتحدة" جاءت في الـ94