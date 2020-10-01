الأعداد السابقة للصحيفة

4 مدن سعودية تدخل قائمة أفضل 100 وجهة شعبية حول العالم

Time منذ 10 دقائق
Views 1263
4 مدن سعودية تدخل قائمة أفضل 100 وجهة شعبية حول العالم

الرياض (صدى):
جاءت 4 مدن بالمملكة، في قائمة أكثر 100 تمثل وجهات شعبية، حول العالم وذلك استناداً على تفوقها المستمر في زيادة أعداد الوافدين إليها من مختلف دول العالم.

واستدت التقارير إلى أن المدن التي تم اختيارها ، تعد محركاً للتقدم الاجتماعي والاقتصادي، والمدن التي جاءت بالقائمة هي مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والدمام بحسب الوطن.

وجاءت مكة المكرمة في المركز الـ 20 من القائمة والمدينة المنورة كانت في الـ23والرياض في الـ49 وكانت الدمام في الـ64 وجاءت دبي " الإمارات العربية" في المركز السابع، والقاهرة "مصر" في الـ24، والغردقة "مصر" في المركز الـ82، وأبو ظبي " الإمارات العربية المتحدة" جاءت في الـ94

Time واتساب

أحدث التعليقات

صدى الآهات
كان يصرف قبل الراتب 5 أيام وحتى الآن لم يصرف لنا شي
صدى الآهات
ليت صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ينظر في وضع تأخر الدعم ع المستفيدين
أبوخالد-أبها.
رحم الله علماؤنا الكبار الثقات.. يقول احدهم.. وهو الشيخ الالباني رحمه الله تعالى.. المسائل الكبار.. لايتكلم فيها الا الكبار.. امور تتعلق بحياة الناس وموتهم.. ومستقبلهم.. وفيها تقرير لمصيرهم.. يدلي فيها اناس بسطاء بأرائهم وتوجيهاتهم.. وهذا يصح.. وهذا لايصح..!؟ وكأن الامر شئ تافه لايستحق رأي علماء الامة الكبار للفصل فيه ممن يمتلكون العلم الغزير.. والفهم الصحيح.. والترجيح في المسائل.
صدى الآهات
حسبي الله ونعم الوكيل القصد ينسحب ع موعده المحدد والدعم ماله اي موعد محدد تنتت
م. مامون حمد العويد
رد الامانه غير صحيح... لان الذي يجمع الكراتين سيارات هيدروليكيه.. ثانيا هل اصبحت بيوت المواطنيين مستودعات لتجميع الكراتين.. ما عن ما قد تسببه هذه الكراتين من حرائق و نقل للاوبئة بين احياء الدمام

أخر الأخبار

4 مدن سعودية تدخل قائمة أفضل 100 وجهة شعبية حول العالم
4 مدن سعودية تدخل قائمة أفضل 100 وجهة شعبية حول العالم
Time منذ 10 دقائق Views 1263
أمطار رعدية وأتربة مُثارة على منطقة جازان
أمطار رعدية وأتربة مُثارة على منطقة جازان
Time منذ 26 دقيقة Views 1249
بدء التسجيل في برنامج "إعداد" لتدريب 100 خريج وخريجة وتأهيلهم لسوق العمل
بدء التسجيل في برنامج "إعداد" لتدريب 100 خريج وخريجة وتأهيلهم لسوق العمل
Time منذ 32 دقيقة Views 1402
القبض على 3 شبان ظهروا في فيديو يستخدمون أجهزة خاصة بالجهات الأمنية في الرياض
القبض على 3 شبان ظهروا في فيديو يستخدمون أجهزة خاصة بالجهات الأمنية في الرياض
Time منذ 38 دقيقة Views 1537
بالفيديو.. "بي إم دبليو" تفاجئ محبي السيارات المكشوفة
بالفيديو.. "بي إم دبليو" تفاجئ محبي السيارات المكشوفة
Time منذ 43 دقيقة Views 1272
القيادة تهنئ رئيس غينيا بذكرى استقلال بلاده
القيادة تهنئ رئيس غينيا بذكرى استقلال بلاده
Time منذ 50 دقيقة Views 1399
بالفيديو.. صدمة ودعوات غامرة في وداع "الرحيلي" قائد عملية تحرير الطائرة الروسية
بالفيديو.. صدمة ودعوات غامرة في وداع "الرحيلي" قائد عملية تحرير الطائرة الروسية
Time منذ 54 دقيقة Views 2237
4 أشياء قد تجعلك تتوقف فورا عن تناول أكياس الشاي الأخضر
4 أشياء قد تجعلك تتوقف فورا عن تناول أكياس الشاي الأخضر
Time منذ ساعة Views 1409
أسعار النفط تشهد ارتفاعا طفيفا
أسعار النفط تشهد ارتفاعا طفيفا
Time منذ ساعة Views 1334
بالأرقام.. ارتفاع معدل البطالة بين المواطنين بنسبة 3.1 %
بالأرقام.. ارتفاع معدل البطالة بين المواطنين بنسبة 3.1 %
Time منذ ساعة Views 1561