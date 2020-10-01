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"الصحة": المصابون بالأمراض المزمنة والسمنة من أكثر الفئات تأثراً بكورونا

Time منذ ساعة
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"الصحة": المصابون بالأمراض المزمنة والسمنة من أكثر الفئات تأثراً بكورونا

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة الصحة أن المصابين بالأمراض المزمنة والسمنة يُعتبرون من أكثر الفئات تأثراً بمضاعفات فيروس كورونا.

ونشرت الوزارة عبر "إنفوجرافيك " في حسابها الرسمي على تويتر، أن أبرز الأمراض المزمنة تشمل " السكري، والسرطان، والقلب وضغط الدم، والكلى، وحساسية الصدر والربو" .

وقدّمت الصحة العديد من الإرشادات الوقائية التي يجب اتباعها للمصابين بالأمراض المزمنة ومنها " غسل اليدين أو تعقيمهما باستمرار، والاستمرار على الخطة العلاجية للمريض، والمحافظة على المواعيد، وارتداء الكمامة".

كما نصحت المصابين بالسمنة " باتباع نظام غذائي صحي متوازن، وممارسة الرياضة باستمرار، وارتداء الكمامة، وغسل اليدين أو تعقيمهما باستمرار"، مؤكدة على أهمية تحميل تطبيق " صحة " واستشارة الطبيب عند الحاجة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مهبول وقاطع جاده ..
مطر الاسود
نقول لمن صور هذا المقطع لا شكر الله سعيك فهذا دليل فاقع على انك كنت مشغول بالتصوير وتسير في مسار خاطىء وانت المتسبب بكل ما حدث ولا تعتقدون ان الناس عميان ليس بمقدورهم تقييم الوضع وتحميل المسئولية للمتسبب
ابو محمد 😎 ✍️
ماواجهنا خير من كل هااللي دعمناهم منذ عشرات السنين ، لا الفلسطينيين ولا غيرهم ، كلهم انكروا كل جميل فعلناه لهم .. .. مايضيع عند الله شي ، الله كريم وبكل شيء عليم ...
مطر الاسود
المشكلة ليست في القرد المشكله في غباء شركة الكهرباء التي قامت بتمديدات تفتقر الى التنظيم والجودة النوعية وتعرض ارواح السكان لمخاطر جمه
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه برحمته الواسعه .. آمين ..

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