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بدء التسجيل في برنامج "إعداد" لتدريب 100 خريج وخريجة وتأهيلهم لسوق العمل

Time منذ 32 دقيقة
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بدء التسجيل في برنامج "إعداد" لتدريب 100 خريج وخريجة وتأهيلهم لسوق العمل

الرياض (صدى):
أعلنت شركة المياه الوطنية بدء التسجيل في برنامج "إعداد" لتدريب 100 خريج وخريجة وتأهيلهم لسوق العمل، لمدة 12 شهرًا، حيث يهدف تأهيل وتدريب الخريجين الجامعيين في العديد من التخصصات الهندسية والفنية والإدارية.

وأوضحت الشركة أنها تستقبل طلبات الانضمام إلى البرنامج بدءًا من اليوم حتى نهاية الشهر الميلادي الحالي من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة لاستقبال الطلبات عبر الرابط: هنا ، ثم الدخول إلى برنامج "إعداد" في الصفحة الرئيسية والتسجيل فيه، وتعبئة البيانات الخاصة بصاحب الطلب، والتأكد من مطابقتها لشروط التسجيل الخاصة بالبرنامج.

وبينت أن هناك مفاضلة بين المتقدمين لاختيار الأفضل للبرنامج، وذلك في تاريخ الأول من نوفمبر المقبل، فيما ستكون بداية المقابلات الشخصية في الثلاثين من نفس الشهر، وإعلان النتائج ستكون في تاريخ 15 ديسمبر 2020م.

وأشارت الشركة إلى أن هدفها من إطلاق برنامج "إعداد" هو المساهمة في تدريب الخريجين وإعدادهم وتأهيلهم لسوق العمل، وتزويدهم بالمهارات المطلوبة في المجالات الهندسية والفنية والإدارية والمجالات الأخرى، إضافة إلى المشاركة في تعزيز فرص حصولهم على وظائف في سوق العمل.

وقد أعلنت الشركة في نهاية شهر أغسطس الماضي أن برنامج "إعداد" سيكون لمدة (12) شهراً، للخريجين بدرجة البكالوريوس فقط، كما سيمنح المتدرب والمتدربة مكافأة شهرية مقطوعة بمبلغ 5000 ريال شهرياً، وتأمين طبي، ودورات تدريبية ضمن مسارين هما المسار العام، والمسار التخصصي، حيث سيشمل المسار العام تنمية وتطوير المهارات السلوكية والإدارية لدى جميع المشاركين من خلال حضور برامج تٌأهلهم لاكتساب مهارات التواصل الفعال والعمل الجماعي وحل المشكلات، واتخاذ القرارات، ومهارات تقديم العروض، وغيرها من البرامج التطويرية، أما المسار التخصصي فسيكون حسب التخصصات الجامعية لهم ويشمل برامج تنمية وتطوير المهارات الفنية التخصصية منها اساسيات إدارة المشاريع، تخطيط و جدولة الصيانة، معايير إدارة السلامة و الصحة المهنية لدى المتدربين وغيرها من البرامج التطويرية، لإكسابهم الخبرة العملية اللازمة لتأهيلهم لسوق العمل.

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أحدث التعليقات

صدى الآهات
كان يصرف قبل الراتب 5 أيام وحتى الآن لم يصرف لنا شي
صدى الآهات
ليت صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ينظر في وضع تأخر الدعم ع المستفيدين
أبوخالد-أبها.
رحم الله علماؤنا الكبار الثقات.. يقول احدهم.. وهو الشيخ الالباني رحمه الله تعالى.. المسائل الكبار.. لايتكلم فيها الا الكبار.. امور تتعلق بحياة الناس وموتهم.. ومستقبلهم.. وفيها تقرير لمصيرهم.. يدلي فيها اناس بسطاء بأرائهم وتوجيهاتهم.. وهذا يصح.. وهذا لايصح..!؟ وكأن الامر شئ تافه لايستحق رأي علماء الامة الكبار للفصل فيه ممن يمتلكون العلم الغزير.. والفهم الصحيح.. والترجيح في المسائل.
صدى الآهات
حسبي الله ونعم الوكيل القصد ينسحب ع موعده المحدد والدعم ماله اي موعد محدد تنتت
م. مامون حمد العويد
رد الامانه غير صحيح... لان الذي يجمع الكراتين سيارات هيدروليكيه.. ثانيا هل اصبحت بيوت المواطنيين مستودعات لتجميع الكراتين.. ما عن ما قد تسببه هذه الكراتين من حرائق و نقل للاوبئة بين احياء الدمام

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