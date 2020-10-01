بالفيديو.. صدمة ودعوات غامرة في وداع "الرحيلي" قائد عملية تحرير الطائرة الروسية

المدينة المنورة (صدى):
خيم الحزن على مواقع التواصل الإجتماعي بالمملكة بعد وفاة اللواء ركن علي الرحيلي قائد عملية تحرير الطائرة الروسية المختطفة في الواقعة الشهيرة بالمدينة المنورة قبل 20 عام .
ونعى عدد كبير من المواطنين اللواء الراحل الذي خدم وطنه ، وشاركوا مقاطع فيديو لبطولاته وصور لحياته العائلية سائلين الله تعالى أن يتغمده بالرحمة والمغفرة .
وقاد الفقيد عملية تحرير الطائرة الروسية عام 2001 حين تم إجبار قائدها على الهبوط في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة ، حيث رفضت المملكة تدخل أي قوات أجنبية وبالفعل نجح اللواء "الرحيلي " مع القوات السعودية في تحرير المختطفين خلال دقائق وعددهم 162 راكب ، كما تم اعتقال الخاطفين قبل الهروب من المطار .
وتوفي اللواء "الرحيلي " بعد معاناة معمرض الفشل الكلوي في المدينة المنورة ودفن بها .
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