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بالفيديو.. صدمة ودعوات غامرة في وداع "الرحيلي" قائد عملية تحرير الطائرة الروسية

Time منذ 54 دقيقة
Views 2228
بالفيديو.. صدمة ودعوات غامرة في وداع "الرحيلي" قائد عملية تحرير الطائرة الروسية

المدينة المنورة (صدى):
خيم الحزن على مواقع التواصل الإجتماعي بالمملكة بعد وفاة اللواء ركن علي الرحيلي قائد عملية تحرير الطائرة الروسية المختطفة في الواقعة الشهيرة بالمدينة المنورة قبل 20 عام .

ونعى عدد كبير من المواطنين اللواء الراحل الذي خدم وطنه ، وشاركوا مقاطع فيديو لبطولاته وصور لحياته العائلية سائلين الله تعالى أن يتغمده بالرحمة والمغفرة .

وقاد الفقيد عملية تحرير الطائرة الروسية عام 2001 حين تم إجبار قائدها على الهبوط في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة ، حيث رفضت المملكة تدخل أي قوات أجنبية وبالفعل نجح اللواء "الرحيلي " مع القوات السعودية في تحرير المختطفين خلال دقائق وعددهم 162 راكب ، كما تم اعتقال الخاطفين قبل الهروب من المطار .

وتوفي اللواء "الرحيلي " بعد معاناة معمرض الفشل الكلوي في المدينة المنورة ودفن بها .

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أحدث التعليقات

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أبوخالد-أبها.
رحم الله علماؤنا الكبار الثقات.. يقول احدهم.. وهو الشيخ الالباني رحمه الله تعالى.. المسائل الكبار.. لايتكلم فيها الا الكبار.. امور تتعلق بحياة الناس وموتهم.. ومستقبلهم.. وفيها تقرير لمصيرهم.. يدلي فيها اناس بسطاء بأرائهم وتوجيهاتهم.. وهذا يصح.. وهذا لايصح..!؟ وكأن الامر شئ تافه لايستحق رأي علماء الامة الكبار للفصل فيه ممن يمتلكون العلم الغزير.. والفهم الصحيح.. والترجيح في المسائل.
صدى الآهات
حسبي الله ونعم الوكيل القصد ينسحب ع موعده المحدد والدعم ماله اي موعد محدد تنتت
م. مامون حمد العويد
رد الامانه غير صحيح... لان الذي يجمع الكراتين سيارات هيدروليكيه.. ثانيا هل اصبحت بيوت المواطنيين مستودعات لتجميع الكراتين.. ما عن ما قد تسببه هذه الكراتين من حرائق و نقل للاوبئة بين احياء الدمام

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