ارتفاع قياسي لمبيعات المقاهي في شهر رغم الإجراءات الإحترازية

الرياض (صدى):
قفزت مبيعات قطاعي المشروبات والأطعمة والمطاعم والمقاهي خلال أغسطس الماضي إلى 9 مليارات ريال ليسجلا المبيعات الأعلى قيمة مقارنةً بالقطاعات الأخرى خلال نفس الشهر .
جاء ذلك على الرغم من مواصلة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية في قطاع المقاهي لظروف الجائحة مع وجود رقابة عليها ، إذ سجلت وحدها 5.15 مليار ريال .
ووفقاً لبيانات مؤسسة النقد العربي " ساما " فقد ارتفعت قيمة عمليات نقاط البيع خلال نفس الشهر إلى 31.15 مليار ريال مقارنةً بـ 23.7 مليار ريال لشهر أغسطس للعام الماضي .
أما عدد عمليات نقاط البيع فبلغ 268.5 مليون عملية مقارنةً بـ 138 مليون عملية تم تنفيذها خلال أغسطس 2019 .