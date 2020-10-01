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بالأرقام.. ارتفاع معدل البطالة بين المواطنين بنسبة 3.1 %

Time منذ ساعة
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بالأرقام.. ارتفاع معدل البطالة بين المواطنين بنسبة 3.1 %

الرياض (صدى):
كشفت تقارير بأن معدل البطالة ارتفع بالمملكة بين المواطنين إلى 15.4 % خلال الربع الثاني من العام الحالي، بزيادة 3.1 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام السابق التي بلغت 12.3 %، فيما ارتفع معدل البطالة الإجمالي للمواطنين وغيرهم إلى 9.0 % بزيادة 3.4 نقاط مئوية عن الربع الثاني من العام 2019.

وتابعت التقارير بأن نتائج مسح القوى العاملة تأثرت بشكل كبير بآثار جائحة كورونا على الاقتصاد السعودي، فيما بلغ إجمالي معدل المشاركة في القوى العاملة 59.4 % في الربع الثاني من العام الجاري ، وأن بطالة الذكور 8.1% بين الربع الثاني من عام 2020 مقارنة بالربع الأول منه، فيما أظهر معدل البطالة لدى السيدات 31.1% في الربع الثاني من العام الحالي بارتفاع قدره 3.2 نقاط مئوية، بحسب الوطن.

وأضافت التقارير بأن المسح أظهر أن 63.1% من العاطلين في الفئة العمرية 20-29، ونسبة 56.6 % أي أن أكثر من نصف السعوديين العاطلين عن العمل حاصلون على درجة البكالوريوس، كما أن نسبة 24.6 % من السعوديين العاطلين عن العمل الحاصلين على شهادة الدبلوم فأعلى لديهم تخصصات في العلوم الإنسانية، ونسبة 71.1 % من السعوديين الذكور، و94.0 % من السعوديات الإناث العاطلين والعاطلات عن العمل لم يسبق لهم العمل من قبل.

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أحدث التعليقات

صدى الآهات
كان يصرف قبل الراتب 5 أيام وحتى الآن لم يصرف لنا شي
صدى الآهات
ليت صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ينظر في وضع تأخر الدعم ع المستفيدين
أبوخالد-أبها.
رحم الله علماؤنا الكبار الثقات.. يقول احدهم.. وهو الشيخ الالباني رحمه الله تعالى.. المسائل الكبار.. لايتكلم فيها الا الكبار.. امور تتعلق بحياة الناس وموتهم.. ومستقبلهم.. وفيها تقرير لمصيرهم.. يدلي فيها اناس بسطاء بأرائهم وتوجيهاتهم.. وهذا يصح.. وهذا لايصح..!؟ وكأن الامر شئ تافه لايستحق رأي علماء الامة الكبار للفصل فيه ممن يمتلكون العلم الغزير.. والفهم الصحيح.. والترجيح في المسائل.
صدى الآهات
حسبي الله ونعم الوكيل القصد ينسحب ع موعده المحدد والدعم ماله اي موعد محدد تنتت
م. مامون حمد العويد
رد الامانه غير صحيح... لان الذي يجمع الكراتين سيارات هيدروليكيه.. ثانيا هل اصبحت بيوت المواطنيين مستودعات لتجميع الكراتين.. ما عن ما قد تسببه هذه الكراتين من حرائق و نقل للاوبئة بين احياء الدمام

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