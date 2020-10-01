بالأرقام.. ارتفاع معدل البطالة بين المواطنين بنسبة 3.1 %

الرياض (صدى):
كشفت تقارير بأن معدل البطالة ارتفع بالمملكة بين المواطنين إلى 15.4 % خلال الربع الثاني من العام الحالي، بزيادة 3.1 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام السابق التي بلغت 12.3 %، فيما ارتفع معدل البطالة الإجمالي للمواطنين وغيرهم إلى 9.0 % بزيادة 3.4 نقاط مئوية عن الربع الثاني من العام 2019.
وتابعت التقارير بأن نتائج مسح القوى العاملة تأثرت بشكل كبير بآثار جائحة كورونا على الاقتصاد السعودي، فيما بلغ إجمالي معدل المشاركة في القوى العاملة 59.4 % في الربع الثاني من العام الجاري ، وأن بطالة الذكور 8.1% بين الربع الثاني من عام 2020 مقارنة بالربع الأول منه، فيما أظهر معدل البطالة لدى السيدات 31.1% في الربع الثاني من العام الحالي بارتفاع قدره 3.2 نقاط مئوية، بحسب الوطن.
وأضافت التقارير بأن المسح أظهر أن 63.1% من العاطلين في الفئة العمرية 20-29، ونسبة 56.6 % أي أن أكثر من نصف السعوديين العاطلين عن العمل حاصلون على درجة البكالوريوس، كما أن نسبة 24.6 % من السعوديين العاطلين عن العمل الحاصلين على شهادة الدبلوم فأعلى لديهم تخصصات في العلوم الإنسانية، ونسبة 71.1 % من السعوديين الذكور، و94.0 % من السعوديات الإناث العاطلين والعاطلات عن العمل لم يسبق لهم العمل من قبل.