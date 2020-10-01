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"911".. دقة وسرعة استجابة

Time منذ 37 دقيقة
Views 406
"911".. دقة وسرعة استجابة
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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه ومن معه .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههه ,,
غييييوووورررر
تذكرت فتوى معمم شيعي يقول (( على الاحوط وجوبا مع النهي ))
الداهيه
اتذكر زمان لما كنت انت سفير .. زرت واشنطن و معي صديق احتاج لموضوع ..فلما دخل السفاره طرد شر طرده...؟والله على ما اقول شهيد..
محمد الشمري
قناة الخنزيرة قناة الفتنة الفجور

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