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حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

Time منذ 17 دقيقة
Views 1267
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة، كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطه على أجزاء من المنطقة الشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 14-36كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

أبو كنان
ربي يجزيك الخير ..ويكافئك في الدنيا والآخرة
GsT👻
يااااه😱😑
أبو كنان
ربي لا تنزع الرحمة من قلوبنا
أبو كنان
حسبنا الله ونعم الوكيل! ما أسوأ من الزوج الديوث إلا العشيق الزاني الأحمق ! فضح ونكب نفسه لأجل جوال و500 جنيه! لا وبعد يسامح؟! تسامح مين يارجل طلقها لا ردها الله... إبقاؤها عندك أشبه بالدياثة
أبو كنان
أنا اتحادي وأبارك للنصر كان الأفضل من الأهلي وبكثير..ما شاء الله وبارك... وفوزه متوقع.. النصر إدارة ومدرب ولاعبين تفوقوا على إدارة ومدرب ولاعبي الأهلي وبكل جدارة مع الاحترام..اللهم انصر النصر على الفريق الإيراني في نصف النهائي

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