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السفارات التركية " أداة تجسس " أردوغان على معارضيه بالخارج

Time منذ 34 دقيقة
Views 1418
السفارات التركية " أداة تجسس " أردوغان على معارضيه بالخارج

أنقرة (صدى):
أصبحت السفارات والقنصليات التركية أدوات للتجسس على أيدي المعارضين لنظام رجب طيب أردوغان.

وكشفت أدلة جديدة، عن تتبع النظام التركي لمعارضيه خارج البلاد، من بلدين أوروبيين وبتأكيدات حكومية رسمية.

ومن بين هذه الأدلة، ما كشفته وزارة الخارجية البلغارية عن قيام السفارة التركية في صوفيا بشن حملة تجسس واسعة النطاق، على معلمين وصحفيين ومنتقدين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأكدت الوزارة أن السفارة التركية جمعت معلومات عن الأتراك، إضافة إلى البلغاريين، الذين يُعتقد أنهم ينتمون إلى حركة فتح الله غولن.

وفي السياق ذاته تحقق فيينا في عمليات تجسس نفذها مواطن نمساوي من أصل تركي، على أتراك يعيشون في النمسا، حيث كان يرسل تقارير إلى السلطات الأمنية في أنقرة.

كما اعترف رجل إيطالي من أصول تركية، بأنه تلقى أوامر في أغسطس من الاستخبارات التركية بقتل السياسي الكردي النمساوي بيريفان أصلان، وهو عضو في حزب الخضر النمساوي، كشف في وقت سابق عن شبكة من عملاء الاستخبارات التركية في عدة مقاطعات نمساوية، من بينها العاصمة فيينا.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
رحمهم الله
ابو عمار
الفتاه ابلغت عنه بعد معرفتها بتعدد علاقاته مع الفتيات غيرها وبلاغها من منطلق الغيره
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه .. .. هذا باسباب عدم التباعد ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه .. .. هذا باسباب عدم التباعد ..
ابو نايف القرني
انا عسكري مفصول وعندي تحليلين مخدرات وقرار فصلي غياب وحاولت اكثر من مره لاكن فشلت المحاولات للاسف ابي اعرف اذا الحين وش نسوي نسرق نروج اذا باب الحلاال مقفل الله سبحانه وتعال يغفر اذنوب ليش ماترحمونا انا متزَ وج والخين ولله اتي تعبت الى متى عطونا حل عطونا بديل وحتا راضين اما كذا لاولله ماني قاعد اشحث اناس ابي عشرين ريال ولى عشره ريال تبي نرجع ولى افتحو لنا الخليج نتوضف في اي دوله نعم الي ينقد ينقد ولله اشبعان مو مثل الجيعان ارحمونا خلااااص ماصار هذا عقاب

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