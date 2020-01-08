نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

مسرحية هزلية..الراشد يسخر من تصريحات رئيس الحكومة العراقية المستقيل

Time منذ شهرين
Views 4366
Comment 3
مسرحية هزلية..الراشد يسخر من تصريحات رئيس الحكومة العراقية المستقيل

عادل الحربي (صدى):
سخر الكاتب عبد الرحمن الراشد، من التصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة العراقية المستقيل عبد المهدي، بشأن الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدتين أمريكيتين بالعراق.

وكان المهدي قد كشف في تصريحات له عن رسالة شفهية تلقتها حكومته من إيران قبيل الهجوم، قائلا: إيران أبلغتنا بالضربة الجوية قبل تنفيذها بقليل.

ومن جانبه استنكر الراشد، هذا التصريح الذي يدل على أن ما حدث مجرد «مسرحية هزلية» ، قائلا: ما كان لها داعي.

يذكر أن مصدر دبلوماسي رفيع المستوى، كشف أن إيران أبلغت الولايات المتحدة بطريقة غير مباشرة بموعد ضربتها الصاروخية، لتضرب إيران بذلك عصفورين بحجر واحد وهو الرد على مقتل سليماني حفظاً لماء الوجه أمام العالم ، وفي نفس الوقت نجاة الجنود الأمريكيين خوفاً من التصعيد الأمريكي حال وقوع ضحايا.

اقرأ أيضًا:

العراق يرفض استخدام أراضيه لتصفية الحسابات

تمثيلية إيرانية.. إيران أبلغت أمريكا بموعد الضربة الصاروخية على قواعدها بالعراق

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

العدناني
عزل الفيروس اولى المراحل بقي معرفة التركيب الجيني وانبات الاجسام المضادة الله اكبر الله يقويكم
البرفسور حنس
المسلمين سواسيه كاسنان المشط... لاكن ابك... قوحه بسطويسي أولى بلحم توورره🐃...
العدناني
جدع
زائر
حسبي الله ونعم الوكيل .. البقره تتألم وهذا يصور ويضحك
ابومهند
وش علينامنك جعلك تاكلين تبن

أخر الأخبار

مدير شرطة حائل يطمئن على صحة رجل أمن دهس بنقطة أمنية 
مدير شرطة حائل يطمئن على صحة رجل أمن دهس بنقطة أمنية 
Time منذ 5 دقائق Views 1156
8 أحداث هامة في تاريخ المملكة يجب معرفتها
8 أحداث هامة في تاريخ المملكة يجب معرفتها
Time منذ 10 دقائق Views 1288
فيصل الخطيب : نعم اكثر شعبيه وجماهيريه هو نادي الهلال والدليل على ذلك بطولاته
فيصل الخطيب : نعم اكثر شعبيه وجماهيريه هو نادي الهلال والدليل على ذلك بطولاته
Time منذ 17 دقيقة Views 187
الخضيري: احذروا التخلص من ألياف الفاكهة أثناء عمل العصير
الخضيري: احذروا التخلص من ألياف الفاكهة أثناء عمل العصير
Time منذ 18 دقيقة Views 1417
إمارة نجران: أحد المصابين تسبب في رفع حالات الاشتباه بالمنطقة
إمارة نجران: أحد المصابين تسبب في رفع حالات الاشتباه بالمنطقة
Time منذ 20 دقيقة Views 1655
جابر الغامدي : الأمير محمد العبدالله الفيصل قال بأن سامي الجابر أفضل ماجد عبدالله
جابر الغامدي : الأمير محمد العبدالله الفيصل قال بأن سامي الجابر أفضل ماجد عبدالله
Time منذ 21 دقيقة Views 186
بلاتر يعترف بوجود تدخل سياسي منح قطر تنظيم مونديال 2022
بلاتر يعترف بوجود تدخل سياسي منح قطر تنظيم مونديال 2022
Time منذ 21 دقيقة Views 1359
احمد الشمراني : حسين عبدالغني قصيدة فكيف اكتب فيه قصيده !
احمد الشمراني : حسين عبدالغني قصيدة فكيف اكتب فيه قصيده !
Time منذ 22 دقيقة Views 185
أمطار على منطقة القصيم
أمطار على منطقة القصيم
Time منذ 25 دقيقة Views 1326
البيئة: سنُعلن آلية حصول ملاك المزارع والنحالين على تصريح العمل وقت منع التجول
البيئة: سنُعلن آلية حصول ملاك المزارع والنحالين على تصريح العمل وقت منع التجول
Time منذ 26 دقيقة Views 1459