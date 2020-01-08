مسرحية هزلية..الراشد يسخر من تصريحات رئيس الحكومة العراقية المستقيل

عادل الحربي (صدى):

سخر الكاتب عبد الرحمن الراشد، من التصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة العراقية المستقيل عبد المهدي، بشأن الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدتين أمريكيتين بالعراق.

وكان المهدي قد كشف في تصريحات له عن رسالة شفهية تلقتها حكومته من إيران قبيل الهجوم، قائلا: إيران أبلغتنا بالضربة الجوية قبل تنفيذها بقليل.

ومن جانبه استنكر الراشد، هذا التصريح الذي يدل على أن ما حدث مجرد «مسرحية هزلية» ، قائلا: ما كان لها داعي.

يذكر أن مصدر دبلوماسي رفيع المستوى، كشف أن إيران أبلغت الولايات المتحدة بطريقة غير مباشرة بموعد ضربتها الصاروخية، لتضرب إيران بذلك عصفورين بحجر واحد وهو الرد على مقتل سليماني حفظاً لماء الوجه أمام العالم ، وفي نفس الوقت نجاة الجنود الأمريكيين خوفاً من التصعيد الأمريكي حال وقوع ضحايا.

اقرأ أيضًا: