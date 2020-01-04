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حرامي الاستراحات

Time منذ شهرين
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محمد لويفي الجهني
محمد لويفي الجهني

(صدى):
لابشعر بالألم إلا من يتألم ولايشعر بحرارة النار الا من أحرقته هكذا قالوا في الأمثال الشعبية وهكذا هو الواقع الذي حدث لي عندما قدمت الي أستراحتي ضحاً وإذا الحرامي قد عاث بها فسادا بعد أن أنتهك ماحرم الله وتعدى بغير حق على حقوق وممتلكات الآخرين .

نظرت في أستراحتى وإذا اثار حرامي آخر الليل يعم المكان بأثآر سيارته هو وأقرانه من المفسدين في الأرض ، تأثرت بقهر الرجال وحزنت حزن الصابرين لما حصل لأستراحتي فهي قطعة مني وصديقتي وملاذي وحبيبتي وسري وجهري والإنس والأنيس والنادي الخاص لرياضتي الجسدية والفكرية ففيها أقضي أجمل الأوقات وفيها أحطم كل الأفكار السلبية ومشاكل وضغوطات الحياة فنهارها بديع وعليل وليلها ليل الأنس أبو الأسرار بحكاياته وقمره ونجومه ،

توقفت في مكاني من ما حدث وأخذت أستغفر الله وأتوب اليه وأسال الله الهداية للحرامي الفاسد .

جاء عامل الأستراحة فسألته ، فقال أنا كنت نائم ولم أشاهد الحرامي ( علي بابا ) قلت حرامي و( علي بابا )

فمن علي بابا هذا وكيف تم أطلاقه على الحرامي ووصفه بعلي بابا ومن أين أتت الكلمة وماذا يقصد بها وما أصلها هذه تحتاج بحث وتمحيص لمعرفة المسمى الغير صحيح للحرامي الفاسد ( فعلي بابا) ليس حرامي ولاحتى في الترجمة الغير عربية ، الا في الأساطير والحكايات التي لا أساس لها من الصحة والواقع .

عموما توجهت للأمن والحمد لله على نعمة الأمن والأمان التي نعيشها في وطننا فأمننا بعيونه الساهرة يستطيع أن يقبض على الحرامي ويقدمه للعدالة هو وكل من تسول له نفسه التعدي على حقوق الآخرين وممتلكاتهم وأموالهم .

وبعد هذا وذاك قررت أن أستعين بالتقنية الحديثة وتركيب كاميرات مراقبة لكشف الحرامية والمعتدين من المفسدين في الأرض وتصويرهم بجرمهم المشهود وتقديمهم للعدالة ، فالحرامي لايعرف ولايدرك آثار مايفعله في نفوس الآخرين أهل الحق الخاص وقد يقتلهم قهرًا وهو لايعلم .

أخيرا وقانا الله واياكم من الحرامية وشرورهم ، وحفظ علينا نعمة الأمن والأمان .

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أحدث التعليقات

المخلص
الحمدلله اللذي عافانا مما ابتلى به كثير من خلقه ومنهم تركي آل الشيخ لكن صدق الله(قل هل ننبئكم بالأخسرين اعمالااللذين ضل سعيهم في الحياة الدنياوهم يحسبون انهم يحسنون صنعا)الناس حتى الكافر في وقت الشدايد يرجعون الى الله وهو يزداد ضلالا لكن كما ورد في الحديث الشريف اذا اذنب العبد نكت على القلب نكتة سوداء فاذا استغفر محيت وان زاد ذنب زادت نكتة سوداء حتى يصبح مظلم ويصبح كالكوز المجخي (كالكاس الكبوب على فوه مهما تصب فيه الماء لا يحتفظ به)كذلك القلب يصبح لا ينكر منكر ولا يعرف معروف نسال الله العافية. ان الله ليملي للظالم حتى اذااخذه اخذ عزيز مقتدر اذا ريت الله يعطي الظالم الفاسق على ما هو عليه من الفسوق والفجور فاعلم ان الله الله يملي له حتى يزداد كفر ثم يأخذه بذنبه الله لا يبتلينا
فهد السليمان
يارب تبنا إليك إعترفنا بذنوبنا اللهم تقبل منا وارفع عنا البلاء ارحم ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس أحببناك واحبابنا رسولك الكريم وأوليائك الصالحين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا
أبو راشد
حسبنى الله ونعم الوكيل ونعم النصير الفحص الدوري عندنا صار جباية لسحب المبالغ حتى لو جيت بسيارتك لازم تنجح بعد ٣ اختبارات وزين اذا ماوصلت إلى ٥ فضلا عن الفحص الآن مربوط بأي سيارة أو شاحنة للبيع ويمكرون والله خير الماكرين.
الملل
الحقيقه انها في بريطانيا براتبها وراتب زوجها ماتقدر تشتري ربع اللي تشتريه في السعوديه نظرا لارتفاع الهايل كيلو برتقال عندنا بقيمة كرتون عندهم الحمدلله اننا في نعمه ونعوذبالله من زوالها
ابوركان
الي صورًقليل أدب

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