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الأعداد السابقة للصحيفة

قلة حيلة «الجزيرة» تدفعها للاستنجاد بالمنشق غانم الدوسري لدعم أكاذيبها

Time منذ شهرين
Views 14662
Comment 9
قلة حيلة «الجزيرة» تدفعها للاستنجاد بالمنشق غانم الدوسري لدعم أكاذيبها

نايف السالم (صدى):
لم تجد قناة الجزيرة القطرية المحرضة، حلاً لحفظ ماء الوجه، فيما يتعلق بأكذوبة «بيزوس»، فلجأت في نهاية المطاف للاستنجاد بالمنشق المدعو غانم الدوسري، لدعمها.

فبعد أن تكشف للعالم فبركة مؤسس شركة أمازون، جيف بيزوس، لخبر اختراق هاتفه من قبل المملكة، لم تجد قناة الحمدين، ما يدعم مزاعمها التي كانت تعمل على قدم وساق طوال الأيام الماضية، لإثباتها بأي شكل.

وكان الخائن الدوسري، قرر أن يتخذ من حسابه في تويتر منصة لإطلاق الأكاذيب، برعاية قطرية.

يذكر أن النيابة العامة الأمريكية، كشفت عن دليل يثبت عدم اختراق هاتف جيف، حيث توصلت التحقيقات إلى أن عشيقة بيزوس، هي من قامت بإرسال رسائل نصية لشقيقها، وهو ما يكشف عدم صحة إدعاءه على المملكة ومحاولة الزج بها في أوهام إبتزاز لا أساس لها من الصحة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
تمام .. .. عزل باالهواء الطلق ..
ابو محمد
الله يرحمهم ...
لا يهمونك انا مجنونك
رح انشط بفلسطين ابرك لك
بلبل البحر
حكم تربية الكلاب: اتفق الفقهاء على أنّه لا يجوز اقتناء وتربية الكلاب إلا إذا كانت هنالك حاجة لذلك، وقد حدّد الفقهاء الحالات التي تجوز فيها تربية الكلاب، وهي: كلب الماشية الذي يقوم على حراستها من السباع والضباع والذئاب. كلب الزرع من المواشي والأغنام وغيرها. كلب الصيد الذي ينتفع به الصائد في صيده. الدليل على ما سبق ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( مَنِ اتَّخَذ كلبًا، إلا كلبَ ماشيةٍ أو صيدٍ أو زرعٍ، انتَقَص من أجرِه كلَّ يومٍ قِيراطٌ، قال الزُّهرِيُّ: فذُكِر لابنِ عُمَرَ قولُ أبي هُرَيرَةَ، فقال: يَرحَمُ اللهُ أبا هُرَيرَةَ، كان صاحبَ زرعٍ)
ابو محمد
رحمهم الله .. آمين ..

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