قلة حيلة «الجزيرة» تدفعها للاستنجاد بالمنشق غانم الدوسري لدعم أكاذيبها

نايف السالم (صدى):

لم تجد قناة الجزيرة القطرية المحرضة، حلاً لحفظ ماء الوجه، فيما يتعلق بأكذوبة «بيزوس»، فلجأت في نهاية المطاف للاستنجاد بالمنشق المدعو غانم الدوسري، لدعمها.

فبعد أن تكشف للعالم فبركة مؤسس شركة أمازون، جيف بيزوس، لخبر اختراق هاتفه من قبل المملكة، لم تجد قناة الحمدين، ما يدعم مزاعمها التي كانت تعمل على قدم وساق طوال الأيام الماضية، لإثباتها بأي شكل.

وكان الخائن الدوسري، قرر أن يتخذ من حسابه في تويتر منصة لإطلاق الأكاذيب، برعاية قطرية.

يذكر أن النيابة العامة الأمريكية، كشفت عن دليل يثبت عدم اختراق هاتف جيف، حيث توصلت التحقيقات إلى أن عشيقة بيزوس، هي من قامت بإرسال رسائل نصية لشقيقها، وهو ما يكشف عدم صحة إدعاءه على المملكة ومحاولة الزج بها في أوهام إبتزاز لا أساس لها من الصحة.

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