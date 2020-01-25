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الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو..مذيعة الجزيرة تستشيط غضبا من متصل شكك في صحة اختراق جوال «بيزوس»

Time منذ شهرين
Views 21851
Comment 9
بالفيديو..مذيعة الجزيرة تستشيط غضبا من متصل شكك في صحة اختراق جوال «بيزوس»

نايف السالم (صدى):
في صفعة قوية للبوق القطري في عقر داره، سخر أحد ضيوف قناة الجزيرة المحرضة، من التقارير التي تحدثت عن مزاعم تورط المملكة في اختراق هاتف مؤسس «أمازون» جيف بيزوس.

ووصف الضيف، في مداخلة هاتفية للقناة المحرضة، التقارير التي زعمت اختراق جوال بيزوس بالهزلية، والتي لا أساس لها من الصحة.

وأشار إلى أنه حتى لو كانت الواشنطن بوست بنفسها هي من تحدثت عن ذلك الموضوع، فإن ذلك بأوامر من بيزوس نفسه.

وعندها استشاطت مذيعة الجزيرة غادة عويس، غضبا من تلك التصريحات.

وأنفعلت عويس في ردها على التشكيك في صحة المزاعم، التي باتت الشغل الشاغل للجزيرة في الآونة الأخيرة.

ولم يستفد الإعلام القطري المحرض، من أخطاءه، فكلما حاول التآمر ضد المملكة، فشل فشلا ذريعا، في تحقيق أهدافه للنيل منها.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
تمام .. .. عزل باالهواء الطلق ..
ابو محمد
الله يرحمهم ...
لا يهمونك انا مجنونك
رح انشط بفلسطين ابرك لك
بلبل البحر
حكم تربية الكلاب: اتفق الفقهاء على أنّه لا يجوز اقتناء وتربية الكلاب إلا إذا كانت هنالك حاجة لذلك، وقد حدّد الفقهاء الحالات التي تجوز فيها تربية الكلاب، وهي: كلب الماشية الذي يقوم على حراستها من السباع والضباع والذئاب. كلب الزرع من المواشي والأغنام وغيرها. كلب الصيد الذي ينتفع به الصائد في صيده. الدليل على ما سبق ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( مَنِ اتَّخَذ كلبًا، إلا كلبَ ماشيةٍ أو صيدٍ أو زرعٍ، انتَقَص من أجرِه كلَّ يومٍ قِيراطٌ، قال الزُّهرِيُّ: فذُكِر لابنِ عُمَرَ قولُ أبي هُرَيرَةَ، فقال: يَرحَمُ اللهُ أبا هُرَيرَةَ، كان صاحبَ زرعٍ)
ابو محمد
رحمهم الله .. آمين ..

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