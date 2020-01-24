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الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. إعلام قطر «أعمى» أمام إسقاط إيران للطائرة الأوكرانية وغزو أردوغان لـ «ليبيا»

Time منذ شهرين
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بالفيديو.. إعلام قطر «أعمى» أمام إسقاط إيران للطائرة الأوكرانية وغزو أردوغان لـ «ليبيا»

نايف السالم (صدى):
دائمًا ما يتعامى إعلام ‏قطر عن فضائح النظام القطري وإيران وتركيا؛ حيث لم يتحدث عن إسقاط إيران لطائرة الركاب الأوكرانية التي راح ضحيتها الكثير من الأبرياء لتهرول قطر وتدفع مليارات التعويضات عن طهران.

ولم يذكر الإعلام القطري، غزو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لليبيا وصم أذنيه عن فجائع أردوغان ضد الشعب السوري والأكراد بصفة خاصة في السنوات الماضية؛ ليخرج بكل صفاقة ويزعم أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اخترق جوال رئيس شركة أمازون جيف بيزوس.

وفي السياق نفسه، قال الناشط سامر الزين، أن قطر مثل «القط» الذي يضع رأسه داخل شيء ولا يستطيع أن يخرجه فيشرع بالضرب في الجدران؛ فهي تستخدم إيران وتركيا كمصدر للمال؛ حيث أن قطر وإعلام قطر صم بكم عمي لا يفقهون بشأن ما تفعله تركيا وإيران.

وقال «الزين» أن قطر تبني مستوطنات للإسرائيليين على الأراضي الفلسطينية، موجهًا الحديث لأرودغان وإيران بأن: «الفلسطينيين صار لهم 70 سنة يطلبون فزعة ولم يتحرك لكم ساكنًا.. نبي واحد منكم يصلي بالقدس بس».

وأضاف: «آخر اختراعات القطريين أن ولي العهد ساطي على جوال رئيس أمازون.. شوف الكذب والسخافة والانحطاط.. أنتم لا تصلون لمن يمسح لمحمد بن سلمان جزمته لا أنتم ولا رئيس شركة أمازون حتى يخترق جواله».

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أحدث التعليقات

ابو محمد
تمام .. .. عزل باالهواء الطلق ..
ابو محمد
الله يرحمهم ...
لا يهمونك انا مجنونك
رح انشط بفلسطين ابرك لك
بلبل البحر
حكم تربية الكلاب: اتفق الفقهاء على أنّه لا يجوز اقتناء وتربية الكلاب إلا إذا كانت هنالك حاجة لذلك، وقد حدّد الفقهاء الحالات التي تجوز فيها تربية الكلاب، وهي: كلب الماشية الذي يقوم على حراستها من السباع والضباع والذئاب. كلب الزرع من المواشي والأغنام وغيرها. كلب الصيد الذي ينتفع به الصائد في صيده. الدليل على ما سبق ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( مَنِ اتَّخَذ كلبًا، إلا كلبَ ماشيةٍ أو صيدٍ أو زرعٍ، انتَقَص من أجرِه كلَّ يومٍ قِيراطٌ، قال الزُّهرِيُّ: فذُكِر لابنِ عُمَرَ قولُ أبي هُرَيرَةَ، فقال: يَرحَمُ اللهُ أبا هُرَيرَةَ، كان صاحبَ زرعٍ)
ابو محمد
رحمهم الله .. آمين ..

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