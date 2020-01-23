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الأعداد السابقة للصحيفة

آل الشيخ لرئيس الأهلي المصري: آلمني ما مرت به علاقتي بالنادي..ولا مجال للوقيعة مرة أخرى

Time منذ شهرين
Views 4953
آل الشيخ لرئيس الأهلي المصري: آلمني ما مرت به علاقتي بالنادي..ولا مجال للوقيعة مرة أخرى

ماجد محمد (صدى):
أصدرت إدارة نادي الأهلي المصري ، مساء أمس الأربعاء، بيانًا رسميًا للرد على طلب تركي آل الشيخ، بحسم موقفه من الاستقالة من منصبه كرئيس شرفي للنادي.

وأكد بيان الأهلي المصري، أن الاستقالة التي تقدم بها آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، قبل ما يزيد على عام ونصف، لم يتطرق إليها مجلس الإدارة في اجتماعاته السابقة، والنادي الأهلي بتقاليده الراسخة لم يعتَد قبول استقالة أو إقالة أي من رؤساء شرف النادي على مدى التاريخ.

ومن جانبه رد رئيس الهيئة العامة للترفيه، اليوم الخميس، على بيان الأهلي، قائلا: الأخ الغالي محمود الخطيب و مجلس إدارته المحترم، آلمني ما مرت به علاقتي بالنادي الأهلي إدارة و جمهور حبيب منذ ما يقرب من عام ونصف.

وتابع: اليوم بعد بيانكم الغالي تسعدني علاقة الود والحب الصادقة التي تربطني بكم، مجتمعين علي عشق كيان الأهلي العظيم و الذي أحب خدمته بما يتوافق مع ثوابت النادي و رؤية مجلس إدارته حيث أن الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي شرف كبير و لكن مسؤلية أكبر، ولا مجال للوقيعة مرة آخري.

وأضاف: وإلي جماهير الأهلي الوفية يسعدني الإنضمام لصفوفكم وخدمة نادينا بما يناسب تقاليد الأهلي، وبما يراعي الترابط و الأخوة بين بلدين شقيقين بحجم مصر والسعودية. ادعو لي فأنا محتاج لدعائكم.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
استغفر الله العظيم ...
abdul
اكيد بيمنحوها جائزة نوبل في اكثر من مجال. مبروك سلفا يا د/ شِي.
عبده كعبي
خسائر هونداي وكيا .... عساها دوم يارب زي ما خسرتنا شباب لعدم وجود سفتي وكثر العيوب تصنيع
ابو محمد
اجالي اخرسوها ..؟؟ .. البلاء وكل البلاء من تشنق بنق طنق .. .. اجل بعذر ابو إفانكا يوم يشخّط فيهم ويخنق اقتصادهم ،،، .. شخّط فيهم ياالاصهب شخّط فيهم لا ترحمهم ..
ابو محمد
الله يشفيه مما اصابه ، ويجزاكم خير الجزى .. آمين ..

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