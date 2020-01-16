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الأعداد السابقة للصحيفة

كتاب يفضح جهل «ترامب» ويشكك في قدراته

Time منذ شهرين
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كتاب يفضح جهل «ترامب» ويشكك في قدراته

وكالات (صدى):
كشف كتاب صدر مؤخرا، عدم إلمام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالمعلومات التاريخية والجغرافية، موضحًا أن جهله وصل إلى أن هناك حدوداً مشتركة بين الهند والصين.

والكتاب وعنوانه «عبقري متوازن للغاية» يورد فصولا من تصرفات الرئيس تعكس جهله بوقائع جغرافية وتاريخية أساسية.

ونقل الكتاب أن ترامب قال لرئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، خلال اجتماع بينهما لبحث التهديد، الذي تشكله الصين على الهند : الأمر ليس كما ولو أن الصين على حدودك.

وللهند حدودا مشتركة مع الصين، وقد خاض البلدان حربا عام 1962 بسبب نزاع حدودي بينهما حول منطقة في الهيمالايا.

وفي أعقاب تعليق ترامب هذا وتقليله على ما يبدو من شأن التهديد الذي تشكله الصين على الهند جحظت عينا مودي من وقع المفاجأة، وفقا للكتاب.

وبعد هذا الاجتماع أبلغ مساعد لترامب مؤلّفي الكتاب أن الهنود تراجعوا خطوة إلى الوراء، في علاقتهم الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.

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أحدث التعليقات

العدناني
عزل الفيروس اولى المراحل بقي معرفة التركيب الجيني وانبات الاجسام المضادة الله اكبر الله يقويكم
البرفسور حنس
المسلمين سواسيه كاسنان المشط... لاكن ابك... قوحه بسطويسي أولى بلحم توورره🐃...
العدناني
جدع
زائر
حسبي الله ونعم الوكيل .. البقره تتألم وهذا يصور ويضحك
ابومهند
وش علينامنك جعلك تاكلين تبن

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