نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

تحديد موعد بدء محاكمة ترامب

Time منذ شهرين
Views 3698
Comment 1
تحديد موعد بدء محاكمة ترامب

وكالات (صدى):
أعلن رئيس مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل، الثلاثاء، أن محاكمة الرئيس دونالد ترامب بهدف عزله، تبدأ يوم الثلاثاء 21 يناير 2020.

وأوضح أن المراحل الأولية ومن بينها تأدية أعضاء المجلس اليمين أمام رئيس المحكمة العليا المكلف بالإشراف على المناقشات، يمكن أن يتم نهاية هذا الأسبوع.

يذكر أن المجلس الذي يقوده الديمقراطيون سيصوت، اليوم الأربعاء، على قرار إحالة اتهامين رسميين في إطار مساءلة ترامب إلي مجلس الشيوخ ليقترب بذلك خطوة أخرى نحو محاكمته.

وسيسمح التصويت الذي يجري الأربعاء لمجلس الشيوخ ببدء المحاكمة بعد ظهر الخميس، لكن الأيام الأولى من المحاكمة ستشهد إجراءات شكلية مثل أداء الأعضاء اليمين واستعراض الاتهامين رسميا، ومن المرجح ألا يتم سماع المرافعات الاستهلالية قبل الأسبوع المقبل على أقرب تقدير.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

العدناني
عزل الفيروس اولى المراحل بقي معرفة التركيب الجيني وانبات الاجسام المضادة الله اكبر الله يقويكم
البرفسور حنس
المسلمين سواسيه كاسنان المشط... لاكن ابك... قوحه بسطويسي أولى بلحم توورره🐃...
العدناني
جدع
زائر
حسبي الله ونعم الوكيل .. البقره تتألم وهذا يصور ويضحك
ابومهند
وش علينامنك جعلك تاكلين تبن

أخر الأخبار

مدير شرطة حائل يطمئن على صحة رجل أمن دهس بنقطة أمنية 
مدير شرطة حائل يطمئن على صحة رجل أمن دهس بنقطة أمنية 
Time منذ 4 دقائق Views 1144
8 أحداث هامة في تاريخ المملكة يجب معرفتها
8 أحداث هامة في تاريخ المملكة يجب معرفتها
Time منذ 9 دقائق Views 1267
فيصل الخطيب : نعم اكثر شعبيه وجماهيريه هو نادي الهلال والدليل على ذلك بطولاته
فيصل الخطيب : نعم اكثر شعبيه وجماهيريه هو نادي الهلال والدليل على ذلك بطولاته
Time منذ 16 دقيقة Views 187
الخضيري: احذروا التخلص من ألياف الفاكهة أثناء عمل العصير
الخضيري: احذروا التخلص من ألياف الفاكهة أثناء عمل العصير
Time منذ 17 دقيقة Views 1401
إمارة نجران: أحد المصابين تسبب في رفع حالات الاشتباه بالمنطقة
إمارة نجران: أحد المصابين تسبب في رفع حالات الاشتباه بالمنطقة
Time منذ 19 دقيقة Views 1640
جابر الغامدي : الأمير محمد العبدالله الفيصل قال بأن سامي الجابر أفضل ماجد عبدالله
جابر الغامدي : الأمير محمد العبدالله الفيصل قال بأن سامي الجابر أفضل ماجد عبدالله
Time منذ 20 دقيقة Views 186
بلاتر يعترف بوجود تدخل سياسي منح قطر تنظيم مونديال 2022
بلاتر يعترف بوجود تدخل سياسي منح قطر تنظيم مونديال 2022
Time منذ 20 دقيقة Views 1350
احمد الشمراني : حسين عبدالغني قصيدة فكيف اكتب فيه قصيده !
احمد الشمراني : حسين عبدالغني قصيدة فكيف اكتب فيه قصيده !
Time منذ 21 دقيقة Views 183
أمطار على منطقة القصيم
أمطار على منطقة القصيم
Time منذ 24 دقيقة Views 1325
البيئة: سنُعلن آلية حصول ملاك المزارع والنحالين على تصريح العمل وقت منع التجول
البيئة: سنُعلن آلية حصول ملاك المزارع والنحالين على تصريح العمل وقت منع التجول
Time منذ 25 دقيقة Views 1450