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الأعداد السابقة للصحيفة

الكشف عن صفقة جانبية مع قطر في فضيحة باركليز

Time منذ شهرين
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الكشف عن صفقة جانبية مع قطر في فضيحة باركليز

نايف السالم (صدى):
استكمالا لفصول فضيحة بنك باركليز، بعقد صفقات مزيفة مع حمد بن جاسم وصندوق الثروة السيادية في قطر، كشف جون فارلي الرئيس التنفيذي السابق لباركليز، أمس الثلاثاء عن عقد صفقة جانبية مع الدوحة لتلبية مطالبها بسيولة إضافية، مقابل تمويل لإنقاذ البنك في خضم أزمة الائتمان في 2008.

فيما كشف أحد المصرفيين الثلاثة الكبار السابقين في باركليز (توماس كالاريس)، أمام المحكمة، عن اجتماع مع مسؤول قطري رفيع، وكيف استقل بعدها مصعد الخدمة إلى مكتب فارلي، لمناقشة مطالب البلد الخليجي بخصوص الرسوم.

وطلبت قطر رسما قدره 3.75 % في مقابل استثمارها، وهو ما يزيد كثيرا على عرض البنك البالغ 1.5 % على مستثمرين آخرين.

يذكر أن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال، يتهم المسؤولين الأربعة السابقين في بنك باركليز بعقد صفقات مزيفة مع حمد بن جاسم وصندوق الثروة السيادية في قطر للحصول على إيداعات لرؤوس أموال قطرية عام 2008.

وامتد تورط بن جاسم في القضية إلى طلبه وحصوله على عمولة شخصية مقابل دوره في ضخ رؤوس أموال قطرية للبنك، الذي كان على شفا الإفلاس.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
تمام .. .. عزل باالهواء الطلق ..
ابو محمد
الله يرحمهم ...
لا يهمونك انا مجنونك
رح انشط بفلسطين ابرك لك
بلبل البحر
حكم تربية الكلاب: اتفق الفقهاء على أنّه لا يجوز اقتناء وتربية الكلاب إلا إذا كانت هنالك حاجة لذلك، وقد حدّد الفقهاء الحالات التي تجوز فيها تربية الكلاب، وهي: كلب الماشية الذي يقوم على حراستها من السباع والضباع والذئاب. كلب الزرع من المواشي والأغنام وغيرها. كلب الصيد الذي ينتفع به الصائد في صيده. الدليل على ما سبق ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( مَنِ اتَّخَذ كلبًا، إلا كلبَ ماشيةٍ أو صيدٍ أو زرعٍ، انتَقَص من أجرِه كلَّ يومٍ قِيراطٌ، قال الزُّهرِيُّ: فذُكِر لابنِ عُمَرَ قولُ أبي هُرَيرَةَ، فقال: يَرحَمُ اللهُ أبا هُرَيرَةَ، كان صاحبَ زرعٍ)
ابو محمد
رحمهم الله .. آمين ..

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