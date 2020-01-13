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دنيا ودنيا كذا وكدا

Time منذ شهرين
Views 3042
محمد لويفي الجهني
محمد لويفي الجهني

(صدى):
الحياة دنيا متقلبة متغيرة وفتن وتمحيص بين عسر ويسر سعادة وفرح وحزن وأتراح نجاح ورسوب وفشل ليل مظلم ساكن ونهار مشمش ساطع فهي الدنيا كذا وهذه طبيعتها وأقدارها لاشئ يدوم فيها على حال أبدا مهما حاولنا وحاولنا حتى ولو عضينا بالنواجذ التغير مستمر والواقع لايدوم والماضي ذاهب والمستقبل قادم واليوم ساعات لاتتوقف ثوانيها ودقائقها والأمس أمسى بمسائه وأحداثه وذكرياته واليوم حاضر بواقعه وتفاصيله وروحه وساعاته وأحداثه وأماكنه ،

نعم هي الدنيا كذا شمس تشرق وشمس تغيب سنة تأتي وسنة تنتهي مولود يولد وصغير يكبر ويعمل ويتزوج ويرزق وحي يموت ، ومريض يشفى والسليم يكون عليل وصاحب الهم سيفرح همه يوما ما ويسّعد سعادة من حيث يدري ولايدري فبعد العسر يسر وبعد الحاجة والدين قضاء وانقضاء فبعد المطر ربيع واخضرار وبعد الربيع جدب وأصفرار ورياح تذهب بالأخضر واليابس

نعم هي الدنيا كذلك صناعة وروح وحياة وولادة وعمل وموت .وبعدها من فوق وعلى الأرض الي تحتها وفي قبرها وباطنها حيث أسرار الجسد ونعيمه وشفاءه وحسابه والصراط والجنة والبعد عن النار وشرها وأشرارها وعذابها ،

نعم هي الدنيا كذا وكدا فانيه زائلة بكبرها وحجمها وجبالها وأرضها وسمائها وخلقها أعتبر من أعتبر وغرته من أغرته بهوائها وشيطانها وإغراءاتها المختلفة التي تغير المجنون الي عاقل والعاقل الي مجنون وأعمى ،

فهل ندرك ونؤمن بمتغيراتها وأحداثها وإجراءاتها وماجرى ويجري وصار وما كان وسيكون وماحدث وسيحدث ونتفق ونتوافق ولانختلف على أختلافاتها وجديدها وقديمها وحاضرها وأمسها ومستقبلها وذلك حتى نعيش بأمن وأمآن ونفوس مطمئنه وراضية ومرضية وعايشة ومتعايشة مع كل الأعمال والاختلافات والهوايات والاهتمامات والتجديد والتغًير والتغير والفروق الفردية في العقول والألوان وذلك حتى نصل بسلام ونفوس مطمئنة الي دار القرار الحياة الدائمة متخلصين بأمان وسلام من حياة الدنيا الفانية الفاتنة ،

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أحدث التعليقات

المخلص
الحمدلله اللذي عافانا مما ابتلى به كثير من خلقه ومنهم تركي آل الشيخ لكن صدق الله(قل هل ننبئكم بالأخسرين اعمالااللذين ضل سعيهم في الحياة الدنياوهم يحسبون انهم يحسنون صنعا)الناس حتى الكافر في وقت الشدايد يرجعون الى الله وهو يزداد ضلالا لكن كما ورد في الحديث الشريف اذا اذنب العبد نكت على القلب نكتة سوداء فاذا استغفر محيت وان زاد ذنب زادت نكتة سوداء حتى يصبح مظلم ويصبح كالكوز المجخي (كالكاس الكبوب على فوه مهما تصب فيه الماء لا يحتفظ به)كذلك القلب يصبح لا ينكر منكر ولا يعرف معروف نسال الله العافية. ان الله ليملي للظالم حتى اذااخذه اخذ عزيز مقتدر اذا ريت الله يعطي الظالم الفاسق على ما هو عليه من الفسوق والفجور فاعلم ان الله الله يملي له حتى يزداد كفر ثم يأخذه بذنبه الله لا يبتلينا
فهد السليمان
يارب تبنا إليك إعترفنا بذنوبنا اللهم تقبل منا وارفع عنا البلاء ارحم ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس أحببناك واحبابنا رسولك الكريم وأوليائك الصالحين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا
أبو راشد
حسبنى الله ونعم الوكيل ونعم النصير الفحص الدوري عندنا صار جباية لسحب المبالغ حتى لو جيت بسيارتك لازم تنجح بعد ٣ اختبارات وزين اذا ماوصلت إلى ٥ فضلا عن الفحص الآن مربوط بأي سيارة أو شاحنة للبيع ويمكرون والله خير الماكرين.
الملل
الحقيقه انها في بريطانيا براتبها وراتب زوجها ماتقدر تشتري ربع اللي تشتريه في السعوديه نظرا لارتفاع الهايل كيلو برتقال عندنا بقيمة كرتون عندهم الحمدلله اننا في نعمه ونعوذبالله من زوالها
ابوركان
الي صورًقليل أدب

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