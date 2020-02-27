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سمو ولي العهد يلتقي مستشار ملك المغرب

الاخبار المحلية
Time منذ يومين
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سمو ولي العهد يلتقي مستشار ملك المغرب

الرياض (صدى):
التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مساء اليوم الأربعاء 2 / 7 / 1441هـ، الموافق 26 / 2 / 2020م، معالي مستشار جلالة ملك المغرب السيد فؤاد عالي الهمة، الذي نقل رسالة شفوية لسمو ولي العهد من جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.

كما نقل معالي المستشار لسمو ولي العهد، مشاعر المودة والأخوة الصادقة التي يكنها جلالة الملك، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسموه ـ حفظهما الله ـ،كما أكد لسموه الرغبة الجادة لجلالة الملك لتطوير الشراكة المتميزة بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات وسبل تعزيزها وتطويرها .

فيما عبر سمو ولي العهد، عن تحياته وتقديره لجلالته، مؤكداً أهمية العلاقات السعودية المغربية وبحث المزيد من فرص الشراكة الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وقد جرى خلال اللقاء، التباحث حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى.

فيما حضر من الجانب المغربي، معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة.

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أحدث التعليقات

Rama
المفروض يعاقبون البنات لأنهم تمردوا وما عاد يستحون ويرحعون هيئة الأمر بالمعروف لانه كذا الحريم بتتمرد حتى لو تحرثوا فيهم اكيد من اللي مسوينه في أنفسهم لو بنات محترمات كان طنشوهم وماردوا عليهم ماقول حسبي الله ونعم الوكيل
خالد
مدري اولاد بدون ام وبدون مستشفى بدون شي واختفت الله اكبر طيب الجيران يعرفونها الجماعه مايدرون ان فلانه ولدت وزاروها بالاربعين والا جابتهم يمشون
خالد
اللغه العربيه تهم مؤنث يسبقها باربعة وليس اربع
🍒🥝🍓لست محرمه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله يجزاه خير الجزاء
🍒🥝🍓لست محرمه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله يعطينا خير هذي الطفره