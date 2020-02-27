بالفيديو..« المصلح » يوضح حكم الخوف من المرض في الإسلام 

عادل الحربي (صدى):

أوضح الشيخ خالد المصلح أستاذ الشريعة في جامعة القصيم، حكم الخوف من المرض في الإسلام.

قال المصلح حواره في برنامج "يستفتونك" عبر قناة الرسالة:" الأمراض المعدية المنتشرة تعد ابتلاء من الله ولذا يجب أخذ الاحتياط بالبعد عن الأماكن المنتشر فيها الأمراض والأوبئة".

واستشهد المصلح بالحديث النبوي، قال رسول الله ﷺ:"إذَا سَمِعْتُمْ بِالطاعون بِأرْضٍ، فلاَ تَقْدمُوا عَلَيْهِ، وإذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلا تخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ".

ونصح المصلح بالامتناع عن دخول الأراضي التي يتفشى بها الأمراض، وعدم الخروج من المكان الذي به وباء منتشر "يجب الصبر والاحتساب لأنه يثاب من يصبر علي المرض".