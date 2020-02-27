calendar

بالفيديو..« المصلح » يوضح حكم الخوف من المرض في الإسلام 

الاخبار المحلية
Time منذ يومين
Views 3285
Comment 3
بالفيديو..« المصلح » يوضح حكم الخوف من المرض في الإسلام 

عادل الحربي (صدى):
أوضح الشيخ خالد المصلح أستاذ الشريعة في جامعة القصيم، حكم الخوف من المرض في الإسلام.

قال المصلح حواره في برنامج "يستفتونك" عبر قناة الرسالة:" الأمراض المعدية المنتشرة تعد ابتلاء من الله ولذا يجب أخذ الاحتياط بالبعد عن الأماكن المنتشر فيها الأمراض والأوبئة".

واستشهد المصلح بالحديث النبوي، قال رسول الله ﷺ:"إذَا سَمِعْتُمْ بِالطاعون بِأرْضٍ، فلاَ تَقْدمُوا عَلَيْهِ، وإذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلا تخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ".

ونصح المصلح بالامتناع عن دخول الأراضي التي يتفشى بها الأمراض، وعدم الخروج من المكان الذي به وباء منتشر "يجب الصبر والاحتساب لأنه يثاب من يصبر علي المرض".

Time واتساب

اترك تعليقاً

أخر الأخبار

رئيس فيفا: صحة الإنسان أهم وتأجيل المباريات وارد حال تفشي «كورونا »
رئيس فيفا: صحة الإنسان أهم وتأجيل المباريات وارد حال تفشي «كورونا »
Time منذ دقيقة Views 1012
6 خطوات يجب اتباعها في حال ظهور علامات الإصابة بالتهاب تنفسي
6 خطوات يجب اتباعها في حال ظهور علامات الإصابة بالتهاب تنفسي
Time منذ 5 دقائق Views 1062
عبدالعزيز المريسل : انا إتحادي قلباً وقالباً
عبدالعزيز المريسل : انا إتحادي قلباً وقالباً
Time منذ 11 دقيقة Views 153
بالفيديو.. حكم قراءة سورة المُلك كل ليلة 
بالفيديو.. حكم قراءة سورة المُلك كل ليلة 
Time منذ 12 دقيقة Views 1158
بالفيديو .. رئيس نادي العدالة يهاجم الـ«VAR» : أين انتم عن منطقة جزاء الفيصلي
بالفيديو .. رئيس نادي العدالة يهاجم الـ«VAR» : أين انتم عن منطقة جزاء الفيصلي
Time منذ 9 دقائق Views 1076
قرينة السيسي تقدم واجب العزاء في مبارك
قرينة السيسي تقدم واجب العزاء في مبارك
Time منذ 27 دقيقة Views 1275
رد قوي من فيلانويفا على المشككين في قدراته داخل الملعب (فيديو) 
رد قوي من فيلانويفا على المشككين في قدراته داخل الملعب (فيديو) 
Time منذ 17 دقيقة Views 1051
زوجة ترامب تعيد تجسيد أشهر قبلة في التاريخ
زوجة ترامب تعيد تجسيد أشهر قبلة في التاريخ
Time منذ 32 دقيقة Views 149
عبدالعزيز الدغيثر : الرائد فعل كل شيء إلا التسجيل
عبدالعزيز الدغيثر : الرائد فعل كل شيء إلا التسجيل
Time منذ 26 دقيقة Views 157
الأرصاد تنبه باستمرار العوالق الترابية على الباحة
الأرصاد تنبه باستمرار العوالق الترابية على الباحة
Time منذ 37 دقيقة Views 1045

أحدث التعليقات

Rama
المفروض يعاقبون البنات لأنهم تمردوا وما عاد يستحون ويرحعون هيئة الأمر بالمعروف لانه كذا الحريم بتتمرد حتى لو تحرثوا فيهم اكيد من اللي مسوينه في أنفسهم لو بنات محترمات كان طنشوهم وماردوا عليهم ماقول حسبي الله ونعم الوكيل
خالد
مدري اولاد بدون ام وبدون مستشفى بدون شي واختفت الله اكبر طيب الجيران يعرفونها الجماعه مايدرون ان فلانه ولدت وزاروها بالاربعين والا جابتهم يمشون
خالد
اللغه العربيه تهم مؤنث يسبقها باربعة وليس اربع
🍒🥝🍓لست محرمه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله يجزاه خير الجزاء
🍒🥝🍓لست محرمه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله يعطينا خير هذي الطفره