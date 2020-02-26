فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الشركة الوطنية نسما القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن وجود عدد من الوظائف الفنية والإدارية والهندسية الشاغرة للمواطنين والمقيمين، من حملة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها “نسما للمياه والطاقة” في مكة المكرمة، ورابغ.

وأشارت الشركة، إلى أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية مشغل المعدات الثقيلة (مكة المكرمة)، فني صيانة المركبات والمعدات (مكة المكرمة)، أمين مخزون (مكة المكرمة).

ومن الوظائف الشاغرة: مراقب عام معدات (مكة المكرمة)، مراقب مدني (مكة المكرمة)، مشرف صيانة المعدات الثقيلة (مكة المكرمة)،منسق/ معقب (مكة المكرمة، مفتش مراقبة الجودة (مكة المكرمة).

وشملت الوظائف الشاغرة: مسؤول أسطول (مكة المكرمة)، مفتش البيئة والصحة والسلامة (مكة المكرمة)،مدير مشروع (مكة المكرمة)، مهندس البنية التحتية المدنية (مكة المكرمة).

ولفتت إلي حاجتها لفاحص/ مفتش عدادات (رابغ)، مشغل محطة ضخ (رابغ)، مساعد فني كهرباء (رابغ)، مساعد فني ميكانيكا (رابغ)، مشرف ميكانيكي (رابغ)، مشرف كهربائي (رابغ).

وأبانت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 فبراير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 إبريل 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: هنا