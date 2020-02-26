متابعة- أميرة خالد(صدى):

يلجأ الكثير من الأشخاص لتناول أطعمة صحية تعمل على إزالة السموم من الكبد.

وينقي الكبد دمك ويخلص جسمك من السموم، ولذلك يجب إتباع نمط حياة صحي، وبالتالي يجب الابتعاد عن تناول المواد الضارة مثل الكحول.

ونستعرض بعض الأطعمة التي تعمل على إزالة السموم من الكبد ومنها أولا.. الأفوكادو: تحتوي على مادة ”الجلوتاثيون“، حيث تقوم هذه المادة بإزالة سُمية المركبات الضارة من الجسم، إلى جانب احتوائها أيضاً على نسبة مهمة من مضادات الأكسدة، مما يعزز صحة الكبد.

ثانيا.. الهليون:يمتاز نبات الهليون بأنه مُلين جيد ومُدر للبول، كما يمكنه إزالة سموم الكبد.

ثالثا.. الأطعمة الورقية الخضراء: تحتوي مادة الكلوروفيل الذي يزيد من تدفق الأكسجين، وتمتص السموم من الجسم، وكذلك تُنقي دمك وتخلصه من المعادن الثقيلة.

رابعا.. الخضراوات الكرنبية (الصليبية): القرنبيط والملفوف والبروكلي، وهي أطعمة تحتوي على مواد تزيد من إنتاج كمية الجلاكوسينولات، المعروفة بقدرتها على مقاومة السرطان وسموم الكبد.

خامسا.. الجزر: يعد أحد المصادر الغنية بالجلوتاثيون والبيتاكاروتين، الذي يساعد في الحفاظ على صحة الكبد ويسهم في إعادة تجديد خلاياه.