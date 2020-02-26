هدية من ربة منزل لخادمتها

الأربعاء 26
فبراير
جزاها الله خير ..
المفروض هذي البطانيه من ضمن متطلبات الخادمه من مخدومتها وليس بشكل ( منيه) وفشخره وتصوير!
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 94730 ] نشر منذ 22 دقيقة
جزاها الله خير ..
صافي النيه 100%[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 9 دقائق
المفروض هذي البطانيه من ضمن متطلبات الخادمه من مخدومتها وليس بشكل ( منيه) وفشخره وتصوير!