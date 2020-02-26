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  3. هدية من ربة منزل لخادمتها

هدية من ربة منزل لخادمتها




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 94730 ] نشر منذ 22 دقيقة

جزاها الله خير ..

[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 9 دقائق

المفروض هذي البطانيه من ضمن متطلبات الخادمه من مخدومتها وليس بشكل ( منيه) وفشخره وتصوير!

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