لندن (صدى):

تواجه شرطة العاصمة لندن أزمة في التوظيف حالياً، وتخشى من زيادة الضغوط التي تواجهها إثر توفير الحماية الأمنية أثناء تجوالهما حول العالم في الرحلات التي تستلزم التغطية الأمنية الباهظة.

وتبلغ الفاتورة الأمنية للأمير هاري وقرينته ميغان ماركل 20 مليون جنيه إسترليني سنوياً؛ الأمر الذي يثير اللغط والجدال بشأن من يسدد هذه الفاتورة المكلفة للغاية.

وتخشى الشرطة من أن حراسة الزوجين أثناء رحلات التجوال حول العالم المكلفة للغاية قد تسفر عن عجز الشرطة عن مواكبة الأمر على النحو الواجب.

وقال أحد ضباط الحماية السابقين «إن هذا الأمر يزيد من المشاكل التي تواجهها شرطة العاصمة لا محالة». وكان الخبراء قد حذروا من تحول حياة الأمير هاري وزوجته ميغان إلى جحيم أمني لا يُطاق، ولا سيما بعد استقلالهما عن الألقاب والبروتوكول الملكي البريطانيح نظراً لارتفاع تكاليف التأمين أثناء السفر حول العالم. ومن المفهوم أن يضع كبار ضباط التأمين سيناريوهات الطوارئ لمضاعفة فريق الحماية الذي يتولى حراسة الزوجين ونجلهما آرشي، البالغ 9 شهور، والذين كانوا جميعاً في أماكن منفصلة في الآونة الأخيرة.