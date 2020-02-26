فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مجموعة شركات الزامل القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن وجود وظائف إدارية وهندسية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الدمام، والخبر.

وأشارت المجموعة، إلي أن الوظائف المتاحة على مسمى مسؤول موظف نظم الأعمال (الخبر) بشرط حصوله علي درجة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر.

ولفتت إلي حاجتها لمدير تخطيط الموارد (الخبر): درجة البكالوريوس في تخصص التجارة، مهندس ضمان (الدمام): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة.

وأبانت المجموعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 فبراير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: هنا