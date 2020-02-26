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    فبراير

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ترقية مدير مرور شعبة مرور الأفلاج إلى رتبة عميد

ترقية مدير مرور شعبة مرور الأفلاج إلى رتبة عميد
نايف السالم(صدى):

صدر الأمر السامي الكريم بترقية مدير شعبة مرورمحافظة الأفلاج العقيد عبدالله بن عبدالعزيز الحقباني إلى رتبة عميد .
وتلقى الحقباني التهاني والتبريكات من الزملاء والأصدقاء بهذه المناسبة سائلاً الله أن تكون هذه الترقية عوناً له في تقديم ما يخدم دينه ووطنه ومليكه .

ويعتبر الحقباني من الكفاءات القيادية المتميزة التي أحدث ترأسه لشعبة محافظة مرور الأفلاج نقلة نوعية في التقيد بالتعليمات المرورية من خلال بث العديد من الرسائل التوعوية والفعاليات المرورية والمبادرات الاجتماعية التي كان لها الأثر الإيجابي في أوساط المجتمع والتقيد بالتعليمات المرورية وأنظمة السلامة .


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