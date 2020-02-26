نايف السالم(صدى):

كشف هاشم الهاشم مستشار التنمية البشرية والتخطيط الاستراتيجي عن الهدف من دمج وزارتي الخدمة المدنية والعمل والتنمية الاجتماعية تحت وزارة واحدة باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

قال الهاشم خلال حواره في برنامج”تم”، إن الدمج يهدف إلي رفع مستوى تنظيم تواجد الكوادر الوطنية في قطاع سوق العمل.

ولفت إلي أن الكادر البشري داخل سوق العمل في القطاع الخاص والعام يحتاج لتغييرات في هذا التوقيت للتعامل مع اقتصاد المستقبل وللاستعداد للخيارات اللازمة في الوقت الراهن.