بعد احتفائهم بمعلميهم…مدير تعليم أملج يكرم قدامى طلاب مدرسة القرص
كرم مدير مكتب التعليم بمحافظة املج الاستاذ هاشم محمد ناصر الشريف صباح اليوم الاربعاء بمكتبه قائد مدرسة القرص الاستاذ سليم سلمان الفايدي وعدد من الطلاب القدامى في المدرسة ، نظير ما قدموه من مبادرة تعد الاولى والسابقة من نوعها في تعليم املج.
حيث اقام طلاب مدرسة ” القرص” قبل ايام حفلاً تكريمياً لمعلميهم المتقاعدين والقدامى شكراً وعرفانناً منهم بفضل هولاء المعلمين والمربين الأجلاء الذين التحقوا بهذه المدرسة مطلع الثمانيات ، وتعاقبت عليهم أجيال من الطلبة قاموا بتدريسهم ، والدور الذي بذلوه في تنشئة وغرس القيم الفاضلة لدى الطلبة الذين قاموا بتعليمهم .
من جانبه قدم الشريف كلمة شكر فيها قائد المدرسة والمكرمين بهذه المناسبة ، واكد للحضور ان مثل هذه المبادرات تخلق اجواء حميمية داخل اروقة المؤسسات التعليمية وتوصد روابط الحب والإخاء في اجمل صوره بين الطالب والمعلم ، مما يحقق تنمية تعليمية افضل للمجتمع .
اترك تعليقاً