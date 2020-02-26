بدر الحارثي(صدى):

كرم مدير مكتب التعليم بمحافظة املج الاستاذ هاشم محمد ناصر الشريف صباح اليوم الاربعاء بمكتبه قائد مدرسة القرص الاستاذ سليم سلمان الفايدي وعدد من الطلاب القدامى في المدرسة ، نظير ما قدموه من مبادرة تعد الاولى والسابقة من نوعها في تعليم املج.

حيث اقام طلاب مدرسة ” القرص” قبل ايام حفلاً تكريمياً لمعلميهم المتقاعدين والقدامى شكراً وعرفانناً منهم بفضل هولاء المعلمين والمربين الأجلاء الذين التحقوا بهذه المدرسة مطلع الثمانيات ، وتعاقبت عليهم أجيال من الطلبة قاموا بتدريسهم ، والدور الذي بذلوه في تنشئة وغرس القيم الفاضلة لدى الطلبة الذين قاموا بتعليمهم .

من جانبه قدم الشريف كلمة شكر فيها قائد المدرسة والمكرمين بهذه المناسبة ، واكد للحضور ان مثل هذه المبادرات تخلق اجواء حميمية داخل اروقة المؤسسات التعليمية وتوصد روابط الحب والإخاء في اجمل صوره بين الطالب والمعلم ، مما يحقق تنمية تعليمية افضل للمجتمع .