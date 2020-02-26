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نجوم عالم المصارعة يتألقون غدًا إلى الرياض

نجوم عالم المصارعة يتألقون غدًا إلى الرياض
طلال الغامدي(صدى):

عقد اليوم اللقاء الإعلامى لنجوم منافسات المصارعة الحرة “WWE” على مسرح محمد عبده في الرياض.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الاستعداد لـ“سوبر شو داون” الذي يقام يوم غدٍ في بوليفارد بمنطقة الرياض.

وتضمنت قائمة المصارعين الذين استقبلتهم الرياض 10 مصارعين، منهم وجون موريسون، وذا ميز، وريكوشيه، وبيل جولدبيرج.

كما وصل أيضا المصارعتين ناعومي وبايلي، وذلك استعدادًا للمشاركة في أول نزال نسائي على لقب السيدات في بطولات “WWE” في المملكة.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2071 ] نشر منذ 30 دقيقة

والكورونا شغّالة ؟

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