إسلام آباد(صدى):

سجلت السلطات الباكستانية، أول إصابتين بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وفق وزير الصحة الباكستاني، زافار ميرزا.

وأوضح ميرزا:”كلتا الحالتين تم التعامل معهما وفقا للإجراءات الطبية النمطية، وإن حالة المصابين مستقرة”، لافتا إلي أنه “لا داعي للهلع فالأمور تحت السيطرة”.

ويواصل الفيروس التنفسي المميت بالانتشار في معظم دول العالم، حيث أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أنه سُجل و لأول مرة أعلى عدد لمصابين جدد خارج الصين، أمس الثلاثاء، مشيرا إلى أن الصين سجلت الثلاثاء 411 إصابة جديدة، في حين سجلت 427 حالة حول العالم

وارتفع عدد وفيات فيروس كورنا في العالم، الأربعاء، إلى 2762 شخصا، غالبيتهم في الصين، التي ظهر فيها الفيروس لأول مرة في ديسمبر الماضي