عطية المالكي(صدى):

اندلع حريق، اليوم الأربعاء، في شقة بالدور الثالث بعمارة مكونة من 4 أدوار في جدة .

‏وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني إن عمليات ٩١١ تلقت بلاغاً

الساعة : (18:19) يفيد عن وجود حريق بشقة بعمارة سكنية.

‏وأضاف : وبوصول الفرق للموقع اتضح بأن الحالة عبارة عن حريق في شقه بالدور الثالث لعمارة مكونة من ٤ ادوار وملحق، حيث تم اخلاء عدد ٢٠ شخص احترازياً عن طريق فرق الإنقاذ واخماد الحريق دون تسجيل اصابات.

وأهاب القرني بالجميع لضرورة توفير وسائل السلامة بالمنزل وهي كاشف الدخان لينذر بوجود حريق وطفاية حريق لاستخدامها فور اندلاع الحريق.