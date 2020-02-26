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    فبراير

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نجل ضحية لكورونا يوضح سر تكتم إيران على تفشي الفيروس القاتل 

نجل ضحية لكورونا يوضح سر تكتم إيران على تفشي الفيروس القاتل 
طهران(صدى):

أوضح ابن إحدى ضحايا فيروس كورونا في إيران أن السلطات الإيرانية أخفت موضوع تفشي الفيروس في مدينة قم.

ورأى أن الحكومة لم تكن صادقة بشأن تفشي فيروس كورونا، معتبرا أن السلطات أخفت تفشي المرض بسبب الانتخابات البرلمانية في 21 فبراير.

وتحدث عن محنة الأسرة التي يتم تجاهلها من قبل السلطات على الرغم من اتصالها الوثيق بالضحية والخشية من انتقال العدوى إليهم بعد أن ثبت أن والدته توفيت بعد إصابتها بالفيروس بفترة وجيزة.

ولفت رضا إلي أنه لا يستطيع أن يفهم السبب في أن مدينة قم وهي مقصد لآلاف الزوار لمزار ديني يومياً، لم تخضع للحجر الصحي حتى الآن لاحتواء المرض


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 94721 ] نشر منذ 14 دقيقة

جعلهم من هاالحال واردى ..

.. اللهم لا تبقي من الإيرانيين المشركين ، باقيه .. آمين ..

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