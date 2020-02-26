[...]"/> [...]" /> [...]"> «الدويش» ينشر تغريدة غامضة عن أحد الإعلاميين: ما مؤهلاتك؟ - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 26

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. أخبار الصفحة الرئيسية
  3. «الدويش» ينشر تغريدة غامضة عن أحد الإعلاميين: ما مؤهلاتك؟

«الدويش» ينشر تغريدة غامضة عن أحد الإعلاميين: ما مؤهلاتك؟

«الدويش» ينشر تغريدة غامضة عن أحد الإعلاميين: ما مؤهلاتك؟
نواف السالم(صدى):

نشر الإعلامي الرياضي محمد الدويش، اليوم الأربعاء ، على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر بتغريدة غامضة عن أحد الإعلاميين .

وقال “الدويش”: “من أوهمك بأنك أستاذ إعلام فاعتليت منصة المحاضرات فصرت تنصح هذا وتقيّم ذاك وتمنح شهادات النجاح والرسوب وعلامات الجودة والرداءة؟”

وأضاف: “ما مؤهلاتك الأكاديمية؟..هل أنت ضليع باللغة والأدب ؟..مامؤلفاتك في الإعلام؟.. كونك إعلامي لايعني أنك متخصص وماتفعله للمتخصصين فقط” .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1395 ] نشر منذ 35 دقيقة

خرقه عالميه ومن حق الخرقه تمسح اي سياره اقصد تنصح باي عباره

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *