نواف السالم(صدى):

نشر الإعلامي الرياضي محمد الدويش، اليوم الأربعاء ، على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر بتغريدة غامضة عن أحد الإعلاميين .

وقال “الدويش”: “من أوهمك بأنك أستاذ إعلام فاعتليت منصة المحاضرات فصرت تنصح هذا وتقيّم ذاك وتمنح شهادات النجاح والرسوب وعلامات الجودة والرداءة؟”

وأضاف: “ما مؤهلاتك الأكاديمية؟..هل أنت ضليع باللغة والأدب ؟..مامؤلفاتك في الإعلام؟.. كونك إعلامي لايعني أنك متخصص وماتفعله للمتخصصين فقط” .