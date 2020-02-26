«الدويش» ينشر تغريدة غامضة عن أحد الإعلاميين: ما مؤهلاتك؟
نشر الإعلامي الرياضي محمد الدويش، اليوم الأربعاء ، على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر بتغريدة غامضة عن أحد الإعلاميين .
وقال “الدويش”: “من أوهمك بأنك أستاذ إعلام فاعتليت منصة المحاضرات فصرت تنصح هذا وتقيّم ذاك وتمنح شهادات النجاح والرسوب وعلامات الجودة والرداءة؟”
وأضاف: “ما مؤهلاتك الأكاديمية؟..هل أنت ضليع باللغة والأدب ؟..مامؤلفاتك في الإعلام؟.. كونك إعلامي لايعني أنك متخصص وماتفعله للمتخصصين فقط” .
ابو وليد[ عدد التعليقات: 1395 ] نشر منذ 35 دقيقة
خرقه عالميه ومن حق الخرقه تمسح اي سياره اقصد تنصح باي عباره