القاهرة(صدى):

في مشهد مهيب، أقيمت جنازة عسكرية ضخمة في وداع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، اليوم الأربعاء، عقب صلاة الظهر بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة.

بدأ اليوم بطائرة هليكوبتر نقلت جثمان الرئيس الراحل ملفوفا بعلم مصر ليُصلى عليه، بينما وقف نجليه لاستلام الجثمان قبل الصلاة.

واصطف القادة بمنطقة المراسم يتقدمهم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وإلى جواره الرئيس السابق عدلي منصور، لتشييع الجثمان قبل نقله إلى مقابر الأسرة، لتنطلق الجنازة بإطلاق المدفعية 21 طلقة.

وصافح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السيدة سوزان مبارك وأسرة الراحل، لتقديم العزاء، وكذلك عدد من الرموز والقيادات المصرية أبرزهم رئيس مجلس الوزراء، والفريق أحمد شفيق، وعددا من الوزراء أبرزهم محمد معيط وزير المالية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والمستشار عدلي منصور، ورئيس مجلس النواب، وكبار رجال الدولة.

وشهدت الجنازة العسكرية، لأول مرة مشاركة رئيسين، و4 رؤساء وزراء، ورئيسين لمجلس النواب، في الصفوف الأمامية، كما حضر 3 رؤساء وزراء سابقين، وعدد من الوزراء والمسئولين في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك.

وتجمع عدد كبير من أنصار «مبارك»، أمام مقابر العائلة معبرين عن حزنهم لفراقه، مرددين هتافات منها: «وداعا مبارك رجل الأمن والأمان، إحنا أسفين ياريس، يا جمال قول لأبوك 100 مليون بيودعوك».

وجاء في تصريح الدفن أن أسباب الوفاة هو قصور مزمن في الكلى، عن عمر 91 عام، بعد أن عانى الرئيس الأسبق، من أزمات صحية خلال السنوات الماضية.