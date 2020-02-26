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دور قوات الحرس الوطني البارز والمفصلي في مهمة تحرير الكويت(فيديو)

دور قوات الحرس الوطني البارز والمفصلي في مهمة تحرير الكويت(فيديو)
خالد الظفيري(صدى):

روى اللواء ركن تركي الفرم دور قوات وزارة الحرس الوطني البارز والمفصلي في مهمة تحرير الكويت.

وقال اللواء في مقطع فيديو نشره الحرس الوطني عبر حسابه على ” تويتر ” : خبر احتلال الكويت كان صاعقة بالنسبة لنا غير متوقع، وكنا مستعدين وكان استعدادنا في محله والبطولات كثيرة التي قمنا بها.

وأضاف : دمرنا أكثر من دبابة في وقت واحد، والكويتين كانو يسفرون بالزغاريط والورود وعبروا عن فرحتهم.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 94721 ] نشر منذ 6 دقائق

ماقصرتوا بيض الله وجيهكم ..

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