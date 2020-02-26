خالد الظفيري(صدى):

روى اللواء ركن تركي الفرم دور قوات وزارة الحرس الوطني البارز والمفصلي في مهمة تحرير الكويت.

وقال اللواء في مقطع فيديو نشره الحرس الوطني عبر حسابه على ” تويتر ” : خبر احتلال الكويت كان صاعقة بالنسبة لنا غير متوقع، وكنا مستعدين وكان استعدادنا في محله والبطولات كثيرة التي قمنا بها.

وأضاف : دمرنا أكثر من دبابة في وقت واحد، والكويتين كانو يسفرون بالزغاريط والورود وعبروا عن فرحتهم.