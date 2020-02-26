دور قوات الحرس الوطني البارز والمفصلي في مهمة تحرير الكويت(فيديو)
روى اللواء ركن تركي الفرم دور قوات وزارة الحرس الوطني البارز والمفصلي في مهمة تحرير الكويت.
وقال اللواء في مقطع فيديو نشره الحرس الوطني عبر حسابه على ” تويتر ” : خبر احتلال الكويت كان صاعقة بالنسبة لنا غير متوقع، وكنا مستعدين وكان استعدادنا في محله والبطولات كثيرة التي قمنا بها.
وأضاف : دمرنا أكثر من دبابة في وقت واحد، والكويتين كانو يسفرون بالزغاريط والورود وعبروا عن فرحتهم.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 94721 ] نشر منذ 6 دقائق
ماقصرتوا بيض الله وجيهكم ..