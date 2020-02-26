نواف السالم(صدى):

أجرى فريق نادي الاتحاد تدريباته اليومية استعدادا لمواجهة الشباب ضمن الجولة الـ20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السبت القادم.

وكانت إدارة نادي الاتحاد، طرحت تذاكر مواجهة الفرق الأول أمام ضيفه الشباب السبت المقبل، عبر منصة “تذاكر”، والتي اعتمدها مجلس إدارة النادي الغربي المنصة الرئيسة لطرح تذاكر الفريق.

وحدد الاتحاد 6 فئات لتذاكر المواجهة التي ستجمعه أمام الفريق العاصمي كالتالي:” 1 سفلي أفراد بقيمة 10 ريال و2 سفلي بنفس القيمة، و1 عائلات بقيمة 10 ريال 2 عائلات بنفس القيمة، وفضي أفراد 100 ريال وذهبيب أفراد وعائلات بقيمة 300 ريال.