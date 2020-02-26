بكين(صدى):

أبدت الدول الباقية في الاتفاق النووي قلقها إزاء انتهاكات طهران للاتفاق.

ومن جهته، قال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة تشانج جون إن الدول المشاركة في الاتفاق النووي تسابق الزمن لإنقاذه.

وكان ممثلون عن الدول التي لا تزال طرفاً في الاتفاق النووي الإيراني اجتمعوا في فيينا، بعدما أطلقت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا آلية فضّ النزاع.

وجاء الاجتماع في وقت تحاول الأطراف الأوروبية الموقّعة على الاتفاق النووي إيجاد طريقة لإقناع إيران بالالتزام مجدداً بالاتفاق، بعدما تخلّت طهران عن بعض التزاماتها المنصوص عليها رداً على انسحاب الولايات المتحدة وإعادتها فرض عقوبات على إيران.