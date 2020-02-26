طلال الغامدي(صدى):

تنبأ الإعلامي الرياضي عبدالله الحنيان بأن يعود الحكام السعوديون بقوة لإدارة مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الحنيان:” أزمة فيروس كورونا قد تمتد إلى الحكام النخبة، حيث يتوقع عدم الاستعانة بحكام من أوروبا بسبب تفشي المرض مؤخرًا، خاصة في إيطاليا الأمر الذي يُسبب إشكالية في السفر”.

وأشار الحنيان”: “أغلب الناس يحدون من انتقالاتهم بسبب انتشار الفيروس.. ومن الممكن أن يعود الحكام السعوديون بشكل كبير لإدارة المباريات في الجولات المقبلة”.

وكانت الفترة الماضية شهدت عودة الحكام السعوديين بشكل تدريجي لإدارة عدد من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولكن يبدو أن انتشار فيروس كورونا في العديد من الدول قد يدفع للاستعانة بهم كثيرًا.