القاهرة(صدى):

استغلت جماعة الإخوان الإرهابية، اهتمام العالم بحدث جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لتطلق الشائعات وتلهي الناس بشكل فيه انتهاك لحرمة الميت.

وبدأ الأمر بعد إعلان خبر وفاة «مبارك»، بإطلاق دعوات فيها من الـ «شماتة»، داعيين عليه، بدلا من الدعاء له بالرحمة.

ومع بدء الجنازة اليوم، استغلت كتائبهم على مواقع التواصل الاجتماعي، شريط أخبار على فضائية «إكسترا نيوز»، مع العمل على تحريفها من «جنازة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك»، بل كتبوا اسم شخصية أخرى، وهو ما وصفه رواد التواصل الاجتماعي بـ«الخبث».

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تقديم واجب العزاء، متقدما الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك إلى جانب نجلي الراحل، جمال وعلاء مبارك، في منطقة المراسم بمسجد المشير طنطاوي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وصافح الرئيس السيسي، السيدة سوزان مبارك، وجمال وعلاء نجلي الرئيس الأسبق، مقدما واجب العزاء لهم.