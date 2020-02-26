واشنطن(صدى):

زادت الشكوك حول الصحة العقلية للمرشح الديمقراطي جو بايدن بسبب من هفواته، ويأتي ذلم بعدما ارتكب خطأ في المنصب الذي يترشح له، وذلك خلال أسبوع حاسم للفوز للحزب الديمقراطي.

وكان النائب السابق للرئيس باراك أوباما (77 عاما) في كلمة، أعلن في إطار حملته في كارولاينا الجنوبية “اسمي جو بايدن وأنا المرشح الديمقراطي إلى مجلس الشيوخ الأميركي”.

وأثارت تصريحات بايدن السخرية، خصوصا وأنه في اليوم نفسه وفي الخطاب ذاته دعا الناخبين إلى التصويت له أو “لبايدن الآخر”.

وتباهي بايدن في كلمة بكارولاينا الجنوبية بجهوده عندما كان نائبا للرئيس أوباما للإقناع الصين التي كان يقودها شي جينبينغ، بالانضمام إلى اتفاق باريس حول المناخ نهاية 2015. إلا انه تحدث عن دينغ هسياوبينغ الذي توفي قبل أكثر من عقدين وترك السلطة في 1992.

وقال بايدن : “أنا من دافع عن فكرة انضمام الصين إلى الاتفاق في حال مورست ضغوط عليها بعد لقاء دينغ هسياوبينغ”.