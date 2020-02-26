مليكة فؤاد(صدى):

ألقت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي بحد سوالم بسرية برشيد القبض على شخص عمره 33 سنة، لمحاولته هتك عرض قاصر داخل حمام شعبي بمركز بحد السوالم في المغرب.

وتعود الواقعة عندما تقدم أحد المشرفين على الحمام الشعبي ببلاغ يفيد بأن شاب حاول اغتصاب قاصر داخل الحمام، حيث ضبطه المسؤول عاريا ليشتبك معه.

وقال المجني عليه خلال التحقيقات أن المتهم حاول هتك عرضه بعدما أوهمه أنه سيقوم بإزالة الأوساخ من جسمه، حيث تمت مواجهته بالمتهم الذي اعترف بارتكابه لهذا الفعل الجرمي، ليتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه تحت إشراف النيابة العامة المختصة.