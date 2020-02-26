محمد بن طحيطح(صدى):

أصيبت امرأة وخمسة أطفال بالاختناق، إثر احتجازهم في منزل شعبي اندلع به حريق في بيشة.

وباشر مدني بيشة اليوم الأربعاء، بلاغاً عن حريقاً إندلع في منزل شعبي بقرية الحرف به أشخاص محتجزين بداخله، وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة.

وتبين عند الوصول أن الحالة عبارة عن حريق بمنزل شعبي مكون من ٩ غرف إقتصر الحريق في ٦ غرف وقد عملت الفرق على استخراج المحتجزين امرأة و ٥ أطفال من جنسية عربية وهم مصابين بحالات إختناق بسيطة.

ونقلت فرق الهلال الأحمر المصابين إلى المستشفى، وتم إخماد كامل الحريق والعمل على تهوية الموقع بواسطة المعدات الفنية اللازمة، فيما اتضح أن سبب الحريق هو إلتماس كهربائي في مكيف صحراوي .