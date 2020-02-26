علي القحطاني(صدى):

ابتكرت طالبة من محافظة العارضة علاجا يؤخر فاعلية لدغات الأفاعي لخدمة سكان منطقتها الوعرة.

وقالت الطالبة التي تدعي لولوا أحمد يحيي إنها استخدمت نبات الحنضل لعلاج لدغات الأفاعي من أجل خدمة سكان العارضة.

وأضافت أن جامعة جازان تبنت مشروعها الخاص بعلاج لدغات الأفاعي بواسطة الحنضل، موضحة أن جامعة جازان ساعدتها في إجراء تجارب الحنضل في المعامل والمختبرات الخاصة بها.

وتابعت:” أشكر موهبة لأنها ساعدتني في ابتكار فكرة لعلاج الناس من لدغات الأفاعي”.