بالفيديو.. طالبة من العارضة تبتكر علاجا يؤخر فاعلية لدغات الأفاعي
ابتكرت طالبة من محافظة العارضة علاجا يؤخر فاعلية لدغات الأفاعي لخدمة سكان منطقتها الوعرة.
وقالت الطالبة التي تدعي لولوا أحمد يحيي إنها استخدمت نبات الحنضل لعلاج لدغات الأفاعي من أجل خدمة سكان العارضة.
وأضافت أن جامعة جازان تبنت مشروعها الخاص بعلاج لدغات الأفاعي بواسطة الحنضل، موضحة أن جامعة جازان ساعدتها في إجراء تجارب الحنضل في المعامل والمختبرات الخاصة بها.
وتابعت:” أشكر موهبة لأنها ساعدتني في ابتكار فكرة لعلاج الناس من لدغات الأفاعي”.
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 46851 ] نشر منذ 34 دقيقة
ماشاء الله تبارك الرحمن الله يوفق لك ويسعدك ومنها لأعلى. هذا الإنجاز ومثله إلى ندور عليه
وهذا الخبر إلى يفرح
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 94717 ] نشر منذ 33 دقيقة
ممتاز جداً ..
.. شي يفرح شي يرفع الراس ، استمروا في مثل هذه الإكتشافات النافعه ..
.. باالتوفيق لهذه الشابه الفعّاله ..
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 46851 ] نشر منذ 33 دقيقة
ماشاء الله تبارك الرحمن الله يوفق لك ويسعدك ومنها لأعلى. هذا الإنجاز ومثله إلى ندور عليه
وهذا الخبر إلى يفرح