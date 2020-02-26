[...]"/> [...]" /> [...]"> بالفيديو.. طالبة من العارضة تبتكر علاجا يؤخر فاعلية لدغات الأفاعي  - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 26

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. أخبار الصفحة الرئيسية
  3. بالفيديو.. طالبة من العارضة تبتكر علاجا يؤخر فاعلية لدغات الأفاعي 

بالفيديو.. طالبة من العارضة تبتكر علاجا يؤخر فاعلية لدغات الأفاعي 

بالفيديو.. طالبة من العارضة تبتكر علاجا يؤخر فاعلية لدغات الأفاعي 
علي القحطاني(صدى):

ابتكرت طالبة من محافظة العارضة علاجا يؤخر فاعلية لدغات الأفاعي لخدمة سكان منطقتها الوعرة.

وقالت الطالبة التي تدعي لولوا أحمد يحيي إنها استخدمت نبات الحنضل لعلاج لدغات الأفاعي من أجل خدمة سكان العارضة.

وأضافت أن جامعة جازان تبنت مشروعها الخاص بعلاج لدغات الأفاعي بواسطة الحنضل، موضحة أن جامعة جازان ساعدتها في إجراء تجارب الحنضل في المعامل والمختبرات الخاصة بها.

وتابعت:” أشكر موهبة لأنها ساعدتني في ابتكار فكرة لعلاج الناس من لدغات الأفاعي”.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 94717 ] نشر منذ 33 دقيقة

ممتاز جداً ..

.. شي يفرح شي يرفع الراس ، استمروا في مثل هذه الإكتشافات النافعه ..

.. باالتوفيق لهذه الشابه الفعّاله ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *