ماجد القزيز(صدى):

استغاث مواطن قطري مقيم بإحدى الفنادق بإيران بسلطات بلاده من إجل إخلائه من إيران بعد تفشي فيروس كورونا بها.

وأكد المواطن أنه تواصل مع الخطوط القطرية من أجل الخروج من إيران إلا الخطوط القطرية أكدت له أن الرحلات تم إلغائها، ليفاجئ بعدها بأن طائرة بلاده حملت معها إيرانيين وسافرت، وقامت بتهميشهم.

وأوضح أن أكثر من 33 قطري عالقون في إيران، وينتظرون من ينقذهم، بعدما فشلت اتصالاتهم مع السفارة القطرية في إيجاد حل لهم.