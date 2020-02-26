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شاهد.. مواطن قطري في إيران يستغيث للنجاة من فيروس كورونا

شاهد.. مواطن قطري في إيران يستغيث للنجاة من فيروس كورونا
ماجد القزيز(صدى):

استغاث مواطن قطري مقيم بإحدى الفنادق بإيران بسلطات بلاده من إجل إخلائه من إيران بعد تفشي فيروس كورونا بها.

وأكد المواطن أنه تواصل مع الخطوط القطرية من أجل الخروج من إيران إلا الخطوط القطرية أكدت له أن الرحلات تم إلغائها، ليفاجئ بعدها بأن طائرة بلاده حملت معها إيرانيين وسافرت، وقامت بتهميشهم.

وأوضح أن أكثر من 33 قطري عالقون في إيران، وينتظرون من ينقذهم، بعدما فشلت اتصالاتهم مع السفارة القطرية في إيجاد حل لهم.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 94717 ] نشر منذ 47 دقيقة

الله يعينكم ..

.. باالنسبة لأميركم يتيم المجد ، الإيرانيين اهم منكم ، من زمان بايعكم ..

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