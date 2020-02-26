القاهرة(صدى):

أقدم مزارع مصري على هتك عرض طالب بالقوة داخل أرض زراعية في القليوبية.

وتفصيلا، ورد بلاغا إلي الأجهزة المصرية من ربة منزل يفيد تعرض ابنها البالغ من العمر 11 سنة للاعتداء الجنسي من فلاح بأحد الأراضي الزراعية.

وعلي الفور، أطاحت الجهات الأمنية بالمتهم وبمواجهته أقر بالواقعة وبالكشف على المجني عليه، اتضح إصابته بتجمع دموي حول فتحة الشرج وتحرر محضر بالواقعة.