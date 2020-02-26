القاهرة(صدى):

ظهرت الفنانتان المصريتان يسرا وإلهام شاهين، في جنازة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، وعليهما علامات الحزن الشديد.

وكانت الفنانتان يقدمان واجب العزاء إلى جمال مبارك نجل الرئيس المصري الراحل.

يشار إلى أنهما كانتا من أول النجوم الذين نعوا رئيس مصر الأسبق حسني مبارك، الذي وافته المنية، أمس الثلاثاء.

وقالت يسرا: «أتقدم إلى الشعب المصري العظيم وأنعى رئيس الجمهورية الأسبق الراحل محمد حسني مبارك، قائد نصر أكتوبر المجيد، فلا شيء أصعب من فقدان عزيز لنا، ولا يوجد كلمات تعبر عن ما في داخلنا سوى مشاركة جميع أفراد الأسرة العزاء».

وأضافت: «كان مثال الشرف والوطنية، جزيل الشكر والامتنان لحفاظك على كل شبر من أرض مصر، أسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وللأسرة الكريمة خالص العزاء والمواساة».

من جانبها، قال إلهام شاهين «الله يرحم الرئيس مبارك، كان شخصية وطنية عظيمة، حارب من أجل مصر هو وزملاؤه وأعادوا لنا أرضنا وعزتنا وكرامتنا، والحمد لله إنه عاش حتى ثبتت براءته هو وولاده في كل ما نسب إليهم».

وأضاف: «نعتذر لك سيادة الرئيس عن كل ما تعرضت له من ظلم وعدم وفاء من البعض، لكن الأغلبية بالتأكيد يحبوك ويحترموك ويقدروا وطنيتك وإنجازاتك وحبك لمصر وخوفك عليها، ولا يوجد حاكم في الكون اتفقت عليه كل الآراء، لكل حكم إيجابياته وسلبياته».

وأضافت: “نشكرك على كل الإيجابيات ونشكرك على موقفك الشجاع المحترم أثناء أحداث 25 يناير عندما تنحيت عن الحكم للحفاظ عل سلامة المصريين ولم تترك مصر وأصريت أن تموت على أرضها”.

وأردفت شاهين: “تعلمنا منك الشجاعة والانتماء للوطن، والآن كل الكلمات لن توفيك حقك، أتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرتك وأبنائك العزاز، ونعزي أنفسنا أيضا، وندعو لك بالرحمة وأن يجعل الله مثواك الجنة بإذن الله”.