طلال الغامدي(صدى):

كشف القائمون على دورة الألعاب السعودية، عن المواقع التي ستكون بها وهم 18 موقعًا.

والمواقع هي : جامعة الأميرة نورة، جامعة الملك سعود، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، استاد الأمير فيصل بن فهد، مركز الملك عبدالله المالي، الجنادرية، الخالدية، نادي الرياض، ملاعب الرياض للجولف، مركز تدريب الأمن العام، نوفا، مركز المرتجز للفروسية، مركز الجوهرة السوداء للبلياردو، سيرينا سيفيس، نادي الهلال، نادي الشباب، نادي النصر.

وسيشارك في الدورة 35 اتحادًا رياضيًا، 13 مشاركة من مناطق المملكة، 40 لعبة رياضية، 6000 لاعب ولاعبة، 18 موقعًا داخل الرياض، 5000 متطوع، 3000 مسؤول فني وإداري.

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