نواف السالم(صدى):

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، اليوم الأربعاء، مشاركة الدولي المغربي نور الدين أمرابط، وذلك استعدادًا للقاء الأهلي.

جاء ذلك بعد الإصابة التي تعرّض لها لاعب الفريق أثناء مشاركته مع النصر أمام فريق الحزم، والتي انتهت بفوز النصر 2 ـ 0، وبالتالي أصبحت مشاركة أمرابط أمام الأهلي بيد المدير الفني روي فيتوريا.

ويواجه النصر النادي الأهلي يوم غدًا الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل نادي النصر وصافة ترتيب الدوري برصيد ٤١ نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر نادي الهلال صاحب الـ ٤٤ نقطة.