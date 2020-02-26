متابعة- أميرة خالد(صدى):

يعتبر سائل التبريد في السيارة بمثابة العمود الفقري إلى هذه المنظومة حيث يتوقف عليها عمل المركبة بالكامل.

ويساعد سائل التبريد في الحفاظ على درجة حرارة محرك السيارة ويجعلها ثابتة أي لا تقل ولا ترتفع، فمن ازضروري الحفاظ على العمر الافتراضي لمحرك السيارة وحماية أجزاءه من التعرض للتلف أو التآكل.

ونستعر الفرق بين مياه الراديتر الخضراء والحمراء، أولا.. المياه الخضراء: 1 – تستخدم منذ فترة طويلة

2 – سام

3 – يحتوي على السيليكات

4 – يتبخر بدرجة حرارة 120 درجه مئوية

5 – يستخدم غالبا للمحركات الصغيرة والتي تحتوي على مضخة مياه ( واتر بمب ) ضعيف .. كونه سائل زيتي قليل الكثافة

6 – عمره الافتراضي سنتين



ثانيا.. المياه الحمراء:1 – تستخدم منذ فتره قصيرة

2 -أقل سميه

3 – لا يحتوي على السيليكات الضارة بنظام التبريد

4 – يتبخر بدرجه حرارة 120 درجه مئوية أو أكثر قليلا

5 – يستخدم غالبا للمحركات الكبيرة والتي تحتوي على مضخة مياه

( واتر بمب ) قوي .. كونه سائل زيتي كثير أكثافة

6 -عمره الافتراضي خمس سنوات.



وحول أضرار المــاء المـقـطـر العـادي:تسبب على المدى الطويل في ترسبات تؤثر سلباً على ممرات الماء في نظام التبريد للمحرك والريدياتير.

– تبخر بدرجة حرارة 100 درجه مئوية.

– يؤثر سلبا على برودة (تكيف ) السيارة.

– معظم شركات السيارات كافه لا تنصح باستخدام الماء المقطر العادي للسيارة.